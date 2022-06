Guinée : Ousmane Gaoual Diallo exclu de l’UFDG…

CONAKRY-Ousmane Gaoual Diallo, actuel porte-parole du Gouvernement de Transition, a été exclu ce jeudi 2 juin 2022, du parti Union des Forces Démocratiques de Guinée.

Depuis sa libération de prison, le 16juillet 2021, Monsieur Ousmane Gaoual Diallo, membre du Conseil Politique, Coordonnateur de la Cellule de Communication de I'UFDG, n'a participé à aucune activité du Parti sans aucune explication, lit-on dans la décision d’exclusion signée par ce 02 juin 2022 par Cellou Dalein Diallo, le président de l’UFDG.

La même note indique que Monsieur Ousmane Gaoual DIALLO a été nommé Ministre de I'Urbanisme, de I'Habitat et de l'Aménagement du Territoire et porte-parole du Gouvernement sans autorisation ni information, préalables du Parti.

Plus loin l’on précise que depuis, il (Ousmane Gaoual) mène une campagne de dénigrement des responsables du Parti et des actions de nature à déstabiliser l’UFDG.

« Il attaque dans la presse les positions et les décisions du Parti qu'il s'emploie à tourner en dérision », souligne aussi la décision.

Par ses actes, ses propos et ses comportements, Monsieur Ousmane Gaoual Diallo viole, l’UFDG, délibérément es Statuts du Parti, notamment ses articles 10, 11, 12 et 13 et son Règlement Intérieur, notamment ses articles 48, 49, 50 et 51.

« Et Prenant acte de la décision du Conseil Politique du 1er juin 2022 excluant Monsieur

Ousmane Gaoual Diallo de l'UFDG,

Article 1 Entérine cette décision excluant Monsieur Ousmane Gaoual Diallo du Parti

Article 2 La présente décision qui prend effet à compter de sa date de signature sera publiée partout où besoin sera », conclut le document d’exclusion signé par Cellou Dalein Diallo.

Ci-dessous, la décision

A suivre…

