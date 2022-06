Guinée : Opposés aux manifestations, Kouyaté, Faya… annoncent la création du FTA "Forum pour une Transition Apaisée"

CONAKRY- Lansana Kouyaté vient d'annoncer la création d'un nouveau forum pour soutenir la transition. Se disant opposés aux manifestations de rue, le leader du PEDN dit avoir pu réunir autour de lui 88 partis politiques. Ensemble, ils vont travailler dans ce forum pour soutenir la transition dirigée par le Colonel Mamadi Doumbouya.

Réunis au siège du PEDN ce jeudi 2 juin 2022, plusieurs leaders de partis politiques dont Faya Milimono du BL, Mohamed Lamine Kaba, FIDEL, Lansana Kouyaté, PEDN et autres ont annoncé la création d'un forum dénommé « Forum pour une Transition Apaisée (FTA) ».

"Je vous informe qu'un nouveau forum vient d'être créé par 88 partis politiques qui sont des partis appartenant à des coalitions. Ces partis ont pensé qu'à ce moment critique de la vie nationale, il est mieux de se voir, de dialoguer pour savoir où nous voulons aller. Nous voulons la paix pour notre pays. Le forum a pour nom : Forum pour une Transition Apaisée (FTA). Ce n'est pas contre quelqu'un mais plutôt pour la paix du peuple de Guinée.

C'est pour donner une meilleure chance à la transition de se dérouler pour qu'on aboutisse à des élections qui soient pour une fois transparentes, justes et que tout le monde reconnaisse, que cela mette fin à toutes sortes d'interventions pour interrompre le processus démocratique que nous sollicitons tant", a annoncé Lansana Kouyaté avant d'ajouter que les autorités de la transition ainsi que tous les autres partis politiques seront dûment informés de la création de ce forum afin qu'ils puissent y adhérer.

"Le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation sera dûment informé, les partis qui ne sont avec nous seront informés et les partis qui ne sont pas avec nous seront aussi dûment informés parce que ce sera aussi l'occasion de les inviter à venir pour qu'on grossisse le rang de la paix et de la stabilité de notre pays. Sortir dans les rues, faire des marches et protestations va créer des tensions, aboutir à des pertes en vie humaine, à des blessures, à des dégâts matériels et cela peut prolonger la transition. On ne parle pas de droit de manifestation ici, nous parlons d'une transition réussie.

Ça se fait à quel prix ? Au prix de la rétention, de montrer la force ? De toute part ça s'exprimera. Il y a déjà deux (2) morts et un blessé, vous pensez que la comptabilité ne va pas continuer ? Ça risque de continuer et ça va mettre fin à nos espoirs de retour à la stabilité constitutionnelle, électorale à tout ce qui doit être fait pour que ces élections soient apaisées et qu'on rentre dans l'heure véritable de la démocratie", a ajouté le leader du PEDN.

