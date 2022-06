Guinée : l’ONT change de statut, le Fonds de l'environnement et du capital naturel voit le jour

CONAKRY- L'Office National du Tourisme ONT Guinée SA change de statut, à compter de ce 1er juin 2022. Il est érigé en société publique anonyme avec un conseil d'administration doté de la personnalité juridique de l'autonomie financière et de gestion.

Selon un décret du président de la transition lu ce mercredi 1er juin 2022, l'ONT Guinée SA est placée sous la tutelle technique du ministère en charge du tourisme et sous la tutelle financière du ministère en charge des finances.

Dans un autre décret, le colonel Mamadi Doumbouya a créé le « Fonds de l'environnement et du capital naturel FECAN »

Le FECAN est un établissement public administratif EPA placé sous la tutelle technique du ministère de l'environnement et du développement durable sous la tutelle financière du ministère en charge des finances.

Le Fonds de l'environnement et du capital naturel est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière et de gestion conformément à la législation et à la réglementation régissant les établissements publics administratifs en République de Guinée

Le fonds de l'environnement et du capital naturel a pour mission principale d'assurer la collecte, la mobilisation, la sécurisation et la gestion des fonds destinés à la promotion et au financement des opérations des programmes et projets entrants dans le cadre de la protection de l'environnement et de la préservation du capital naturel.

Le ministre de l'environnement et le développement durable, le ministre de l'économie et des finances et du plan, le ministre du budget sont chargés de procéder aux inscriptions budgétaires dans une loi de finances de toutes les ressources financières nécessaires au fonctionnement du fonds de l'environnement et du capital naturel. Ils sont en outre chargés à chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com