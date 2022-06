Charles Wrigth sur la mort de Thierno Mamadou : "Les auteurs seront poursuivis..."

CONAKRY-Le procureur général près la Cour d'Appel de Conakry qui s'est rendu ce jeudi, 02 juin 2022 à la morgue de l'hôpital Ignace Deen, a annoncé que des enquêtes seront ouvertes suite à la mort de Thierno Mamadou Diallo, tué hier par balles à Hamdalaye en marge des échauffourées entre manifestants et agents de maintien de l'ordre.

Charles Alphonse Wright dit attendre les résultats de l'autopsie. Le magistrat promet de faire la lumière sur les causes de la mort de ce jeune. C'est dans ce cadre qu'il a donné des instructions au procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixinn pour l'ouverture d'une enquête judiciaire afin d'identifier les auteurs.

« Mon procureur près le Tribunal de Première Instance de Dixinn a déjà reçu des instructions du parquet général de saisir la brigade de recherche pour déterminer pour l'instant la cause du décès. La preuve aujourd'hui, la réquisition vient d'être déposée. Le travail va être fait par des médecins légistes et pour l'instant je demande à tout le monde de ne pas faire la surenchère, de laisser les experts faire leur travail. A l'issue de ce travail fait par les experts, lorsqu'ils vont nous déposer le rapport médico-légal, je promets à la presse que ce rapport-là, dans la limite du secret de l'enquête sera à la portée de l'ensemble de l'opinion publique nationale et internationale », a-t-il annoncé.

Ensuite, Alphonse Charles Wright a fait savoir que c'est sur les médias qu'il a appris la mort de Thierno Mamadou Diallo. Visiblement en colère, le procureur général de la Cour d'Appel s'est offusqué contre ce qu'il appelle « la surenchère inutile » faite autour de la mort de Thierno Mamadou Diallo.

« Lorsque vous entendez qu'il y a des cas de mort, ça veut dire que si vous ne pouvez pas participer de manière humaine à l'apaisement de la douleur de la famille éplorée, vous devrez éviter de faire la surenchère inutile. On a abandonné le corps, le corps n'a pas été accepté, ceci ou cela. Tout ça pour quel but et pour quelle finalité ? Vous avez entendu le médecin. J'ai entendu le frère de la victime parler, ce n'est pas comme ça.

Lorsqu'il y a une situation, il y a des canaux sur lesquels vous devez vous référer. Ce matin est-ce que vous avez entendu un Gouverneur parler ? Est-ce que vous avez entendu un ministre parler ? Parce que dès lors qu'il y a perte en vie humaine, il faut que chacun sache que c'est l'autorité judiciaire qui est responsable de pouvoir communiquer. Il faut qu'on ait raison garder. En tout cas mon parquet s'inscrit dans une logique qui n'est égale qu'à la logique de la vérité celle de lutter contre l'impunité », a indiqué le procureur général de la Cour d'Appel de Conakry.

Décidé à « rendre justice » à l'ensemble des Guinéens pour que l'impunité cesse, Alphonse Charles Wright attend les résultats des autopsies pour sévir.

« Si le rapport d'autopsie justifie avec précisions les causes du décès, je vous donne ma parole que les auteurs seront poursuivis. Si c'est vrai que ce sont les forces de l'ordre qui ont fait ceci ou qui que ce soit, ce travail revient aux enquêteurs. Mais je ne veux pas que l'on raisonne par analogie. Dans les temps c'est ce qui se passe, aujourd'hui c'est les mêmes pratiques. Il faut qu'on ait raison garder. Nous ne sommes pas là pour chercher de la publicité. Nous présentons toutes nos condoléances à la famille éplorée. Nous venons nous-mêmes de voir le corps, nous ne sommes pas des experts pour tirer une conclusion hâtive par rapport aux causes du décès. Ce que je peux dire, au moment venu, le parquet général communiquera en bonne et due forme », a promis Alphonse Charles Wright.

Devant les parents de la victime, le procureur général de la Cour d'Appel de Conakry a affirmé que les frais funéraires et autres seront pris en charge par son parquet qui est le représentant de la société toute entière.

Siba Engagé

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 623 06 56 23