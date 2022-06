Orange Money, accélérateur de l’inclusion financière et de la transformation digitale

Orange Money est la plateforme de services financiers mobiles la plus simple, la plus sécurisée et la plus accessible en Guinée. Présent dans le pays depuis 2012, Orange Money a pour mission de permettre à chaque guinéen et guinéenne d’avoir accès aux services financiers via leur mobile partout en Guinée. Orange Money est un accélerateur de l’inclusion financière et de la transformation digitale.

Dans le cadre de cette mission, il a fallu poser les bases d’un service financier inclusif , éduquer les populations de son utilité et travailler avec les partenaires pour sa vulgarisation. Aujourd’hui, Orange Money est plus qu’un simple porte-monnaie électronique. En plus d’etre une solution de paiement pour les particuliers, les entreprises et le secteur informel, elle permet de faire du transfert d’argent national et international, de faire des opérations sur son compte bancaire et bientôt de l’épargne et du crédit en partenariat avec d’autres institutions financières .Orange Money accompagne également l’Etat pour la digitalisation et la sécurisation des recettes.

La nouvelle étape qui s’ouvre consistera à donner un nouveau élan aux services Orange Money à travers une simplification de la grille tarifaire, une nouvelle communication plus fraiche et plus jeune, une meilleure experience digitale grace à l’application Orange Money.

Nouvelle grille tarifaire

Une nouvelle grille tarifaire plus simple et moins chère entrera en vigueur dès le 1er juin. Elle passe de 10 à 5 paliers avec des baisses allant jusqu’à 50% sur certains paliers. Cette nouvelle grille tarifaire relative aux retraits d’argent via Orange Money contribuera à l’amélioration du pouvoir d’achat des abonnés dans un contexte d’augmentation des prix sur les marchés mondiaux mais aussi favorisera l’accès des populations les plus défavorisées aux services financiers mobiles.

Commission des agents (distributeurs et points de vente)

Conscient que cette évolution tarifaire entrainera une baisse des revenus aussi bien pour l’opérateur que pour les agents, nous avons décidé de procéder à un ajustement des commissions (dépôts et retraits) en faveur des distributeurs et points de ventes.

La Direction d’Orange Finances Mobiles Guinée réitère son engagement à favoriser un climat propice aux affaires pour ses partenaires tout en participant activement à l’inclusion financière et à la réduction de la circulation du cash. Elle invite les différents partenaires et distributeurs des produits et services Orange Money à accompagner cette nouvelle phase de développement d’Orange Money.

Une expérience client et autonomisation des clients

L’application Orange Money Afrique disponible dans les stores donne un confort et une simplificité au quotidien dans l’usage d’Orange Money. Elle est plus conviviale et offre une plus grande sécurité aux clients. Avec cette application, les clients peuvent désormais bloquer les transferts erronés. Ils peuvent également réinitialiser eux-memes leur code secret. Notre service client est disponible 7j7 et accessible gratuitement au 8278.

Une nouvelle identité visuelle

Par la même occasion, Orange Money change d’identité visuelle pour répondre encore mieux aux attentes de l’ensemble de ses clients : moins cher, plus proche, plus fun, plus d'ouverture, plus de pays, plus pratique, plus présent, plus proche, plus de services, plus de qualité, plus de sécurité, plus de conseils, plus de connexion, plus d'argents.

La contribution d’Orange Money en Guinée

Orange Money est un acteur majeur de l’inclusion financière en Guinée.

A fin Janvier 2022, c’est :

Plus de 4 millions de clients inscrits

Orange Finance Mobile Guinée 2 ième contributeur fiscal en Guinée

Plus de 60 000 points de vente répartis dans toute la Guinée

A propos d'Orange Finances Mobile Guinée

Orange Finances Mobiles Guinée est une filiale d’Orange Guinée existant depuis 2016. Elle commercialise un service intitulé Orange Money (lancé en 2012 par Orange Guinée), un portefeuille électronique accessible via sa carte SIM Orange. Orange Money est présent dans 18 filiales du groupe Orange, avec un total de 4 millions de clients inscrits en Guinée.

Orange Finances Mobiles Guinée est la 2ème entité du groupe Orange à obtenir la certification GSMA. La certification GSMA Mobile Money est une initiative mondiale visant à offrir des services financiers plus sûrs, plus transparents et plus résilients à des millions d'utilisateurs d'argent mobile dans le monde.