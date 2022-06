Hausse du prix du carburant : "Le Gouvernement est dans son droit…", selon Dr Faya

CONAKRY-Alors que l'augmentation du prix de carburant est contestée par une frange importante de la population, Dr Faya Millimono s'abstient de tirer sur le gouvernement de transition. D'ailleurs, le président du Bloc Libéral (BL) comprend bien le CNRD qui, dès son arrivée au pouvoir avait revu à la baisse le prix du litre à la pompe qui était passé de 11 milles à 10 000 GNF. Ce n'est donc pas de gaité de cœur soutient-il, que les nouveaux maitres du pays ont décidé d'augmenter le prix des produits pétroliers en Guinée.

« Partant du constat que le CNRD à son arrivée avait concédé une réduction de 1000 GNF parce que le carburant était à 11 000 GNF, je peux commencer par imaginer un peu la difficulté avec laquelle une telle décision a été prise par le CNRD de passer de 10 000 à 12 000 francs guinéens. C'est autant difficile pour les gouvernants de prendre une telle décision que pour les gouvernés de subir cette décision compte tenu de la précarité qui caractérise notre pays. Plus de la moitié de population vit sous le seuil de la pauvreté, c'est ce que les statistiques officielles nous donnent. Donc, la seule chose qui nous permet de comprendre cette décision c'est le contexte international qui est indépendant de la volonté ni de nous les gouvernés, ni des gouvernants », a-t-il déclaré.

Poursuivant, Dr Faya Millimono affirme que le gouvernement est bel et bien dans son droit de réajuster le prix des produits pétroliers. Car selon lui, la Guinée est dans l'obligation de se conformer aux autres pays de la sous-région pour ne pas qu'elle soit le terreau fertile de la contrebande.

« Si vous prenez par exemple la Sierra Léone où les gens parlent d'un litre de carburant qui soit l'équivalent de 16 milles francs guinéens, si cela est vrai, ça peut entraîner toute une contrebande le long des frontières. Si on peut avoir le carburant à 10 000 en Guinée, ça va être la poule aux œufs d'or et c'est l'économie guinéenne qui paiera parce que l'Etat supporte une bonne partie de chaque litre. C'est ce qui fait que l'on comprend même si on sait que ça agi de manière assez sévère sur le panier de la ménagère », a fait savoir le président du BL.

Tout récemment, le porte-parole du gouvernement Ousmane Ousmane Diallo a soutenu que les caisses de l'État étaient pleines. Avec cette augmentation constatée sur le prix du carburant, certains observateurs crient à une contradiction. Ce qui n'est pas le cas de Dr Faya Millimono.

« Quand le porte-parole du gouvernement parle de caisses qui seraient remplies, on peut relativiser cela en disant qu'avant sous la gouvernance d'Alpha Condé, on avait un sac qui était tellement troué que chaque fois que ça tombe, ça sort de tous les côtés. Cette fois-ci, du fait que les membres du gouvernement ne soient pas éclaboussés par les scandales de détournements et autres, on peut considérer que relativement les caisses de l'Etat pourraient être plus ou moins bien garnies », a laissé entendre Faya Millimono.

Siba Engagé

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 623 06 56 23