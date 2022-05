Guinée : Réajustement à la hausse des prix des produits pétroliers…

CONAKRY-Le Gouvernement de transition mis en place par le CNRD, junte militaire au Pouvoir en Guinée, a revue à la hausse les prix des produits pétroliers (essence, gasoil, pétrole) à la pompe. De 10.000GNF, le prix du litre passe à 12.000 GNF à la pompe, soit une augmentation de 2000 Gnf (20% ».

La mesure entre en vigueur dès ce mercredi 1er juin 20222, selon le communiqué du ministère de l’Économie, des Finances et du Plan, lu tard dans la nuit du mardi 31 mai 2022, à la télévision nationale « RTG ».

On sentait déjà cette décision arriver, mais on ne savait à quand. En déplacement à N’Zérékoré, le Premier ministre Mohamed Béavogui avait annoncé les couleurs en déclarant :

« L'essence qu'on pouvait acheter un peu moins chère, pour le vendre à 10.000Gnf, aujourd'hui cette essence à l'étranger, on l'achète à 15.000Gnf. Et vous vous l'acheter à 10.000Gnf. Donc l'État doit trouver 5000Gnf pour chaque litre que vous achetez, pour le mettre à la place de ce que vous vous ne payez pas. C'est ça la réalité, mais ce 5000Gnf qu'on prend où on le prend ? On le prend dans l'éducation, dans la santé, dans les routes. C'est ça la réalité. C'est pourquoi nous devons travailler encore plus pour voir là où on n'a pas besoin d'acheter qu'on achète plus ».

Le 28 septembre dernier, soit environ trois semaines après sa prise du Pouvoir, le CNRD avait décidé de revoir à la baisse les prix des produits pétroliers de 10%. De 11.000 GNF, les prix avait chuté à 10.000 GNF. La mesure saluée à l’époque qui visait à soulager le panier de la ménagère.

Avec cette nouvelle hausse de 20%, dans un contexte d’inflation aura sans doute des conséquences sur le pouvoir d’achat des guinéens, déjà « groggy » depuis plusieurs mois.

A suivre…

La rédaction