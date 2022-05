Mamou : triste fin pour l’étudiant N’Fally Sidibé décédé par noyade dans le Bafing

CONAKRY-Un étudiant en génie informatique à l’institut supérieur des technologies de Teliko a perdu la vie au fleuve Bafing situé dans la localité de Tolo. N’Fally Sidibé, originaire de la ville de Siguiri, était porté disparu depuis hier dimanche 29 mai dans la soirée.

Avec ses amis étudiants, il était parti pour se baigner et se divertir. C’est dans ces circonstances que le jeune NFally Sidibé a perdu la vie pendant qu’il se baignait. Son corps a été repêché des eaux ce lundi 30 mai 2022, devant les responsables de l’institut, les autorités administratives et plusieurs étudiants réunis pour la circonstance. Les autorités locales ont pourtant formellement interdit aux étudiants de s’aventurer dans le Bafing.

« On nous a informé de la noyade hier aux environs de 17H. On était venu, mais on n’avait pas pu repêcher le corps. C’est ce matin-là qu’on est revenu encore. On avait appelé un monsieur qui avait l’habitude d’aider à retrouver les corps dans l’eau en cas de noyade. Mais, il nous a dit qu’il ne peut plus car il a jeté son secret. On a alors à travers lui, trouvé des jeunes qui ont repêché le corps.

La victime est un étudiant en classe de 2e année à l’IST de Telico. Originaire de Siguiri, il faisait Génie informatique. Toutes les autorités locales étaient là, les encadreurs de l’IST, ses parents ainsi que plusieurs étudiants. On avait interdit aux gens de venir ici. Mais ils continuent. On est en train même de voir comment règlementer l’accès pour qu’une équipe soit là en permanence dans le cadre de la gestion », a indiqué Elhadj Thierno Madjou Diallo, maire de Tolo.

Le corps a été restitué aux parents qui ont décidé de le ramener à Siguiri pour son inhumation. Une délégation d’encadreurs et d’étudiants de l’IST a été constituée pour accompagner le corps.

Habib Samaké

Correspondant régional

D’Africaguinee.com à Mamou