La Fondation Orange Guinée et Pédiatres du Monde se mobilisent pour les communautés de Hérico dans Lélouma.

Dans l’objectif de favoriser un accès égal à tous à la santé, particulièrement en zone rurale, la Fondation Orange Guinée et Pédiatres du Monde signent une convention portant sur la mise en œuvre d’un projet localisé à Herico (Lelouma), une localité dont les plus de 20.000 habitants sont particulièrement isolés durant la saison des pluies.

Avec une moyenne mensuelle de 400 consultations, une vingtaine d’accouchements par mois pour le centre de santé et près de 170 enfants inscrits à l’école, il s’agit de fournir les indispensables aux missions de formation et de soins de Pédiatres du Monde dans le Centre de Sante, le laboratoire de biologie médicale et l’école de Herico ( Lélouma) : l’accès a l’eau, a partir d’un puit existant et l’électrification par l'installation de panneaux solaires sur les bâtiments existants.

Tant pour l’école que pour le centre de santé, cet appui entend contribuer à l’amélioration durable de la prise en charge de la santé de la mère et de l’enfant.

La subvention de la Fondation Orange permettra avec ces travaux d’électrification et d’adduction d’eau d’améliorer l’accès de la population aux services essentiels du développement humain : accès a l’eau, accès a la sante, accès a l’éducation, et ainsi de pérenniser les différentes initiatives de Pédiatres du Monde sur le terrain, au bénéfice de la santé de la mère et de l’enfant.

Rendez-vous est donné à Herico pour très prochainement procéder au démarrage des travaux qui seront pilotés par des ouvriers qualifiés de Lélouma et Herico avec pour avantage de fixer la valeur ajoutée.

A propos de la Fondation Orange Guinée (FOG)

La Fondation Orange Guinée a été créée en 2015 avec la ferme volonté d’accompagner les communautés, particulièrement celles fragiles, dans leur développement. Pour ce faire, elle intervient dans les domaines de la santé (maternelle et infantile), la culture et l’éducation (avec le numérique comme véritable levier). Ses programmes Écoles Numériques, Maisons Digitales ou encore les Village Orange touchent plus de 40.000 bénéficiaires; sur la santé, plus de 34.000 foyers ont bénéficié de son programme de mobilisation face à la CoVID19 et 2600 consultations ont pu être menées dans les postes de santé construits.

Plus d’information sur ici

Mail contact : info.fondation@orange-sonatel.com

A propos de Pédiatres du Monde (PDM)

Pédiatres du Monde, Organisation de Solidarité Internationale, regroupe des professionnels de la santé de l’enfant et de la mère, pédiatres principalement mais aussi infirmier(e)s et puéricultrices, sage-femmes, ... Tous bénévoles, ils mettent leurs compétences professionnelles, en synergie et en complémentarité les unes avec les autres, au service de l'amélioration durable de la santé de l'enfant dans le monde, en particulier dans les situations de précarité et de vulnérabilité. Plus d’informations ici

Mail contact : pediatresdumonde@pdmo.org