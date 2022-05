Semi-marathon de Conakry : Pari réussi pour TotalEnergies Marketing Guinée et ses partenaires…

CONAKRY-Après deux ans d’interruption à cause de la pandémie de Covid-19, le semi-marathon de Conakry a repris cette année ses couleurs. Organisée par la société TotalEnergies Marketing Guinée et ses partenaires traditionnels, Vistagui, Sobragui, UMS, SMD, la huitième édition (8ème) édition qui a eu lieu ce dimanche 29 mai 2022, a tenu toutes ses promesses.

« La santé de tous dans une ambiance conviviale », c’est autour de ce slogan que le semi-marathon de Conakry s’est tenu au stade du 28 septembre. L’édition de cette année a connu la participation de 9000 athlètes parmi lesquels figurent des Léonais et Gambiens. Au total, 36 coureurs issus des trois catégories (05 km, 12 km et 21 km) ont été couronnés par des médailles. Ils ont été récompensés par des enveloppes d'argent, des motos, des cartons de jus et d'autres cadeaux.

Dans la prestigieuse catégorie des 21 km, au compte de la série fille, le premier prix a été raflé par la Léonaise Aissatou Touré. Elle repart dans son pays avec 4 millions de francs guinéens, une moto offerte par l’entreprise TOPAZ, une carte de carburant d’un million de francs guinéens, des cartons de jus, un sac à dos contenant plusieurs goodies des différentes entreprises partenaires et une médaille en or.

Pour la série masculine, le premier prix est revenu au Gambien Lamine Kamara qui a également bénéficié de la même cagnotte et des mêmes cadeaux que la première de sa catégorie.

La Guinée qui s'est taillée la part du lion ce, grâce au grand nombre de coureurs couronnés. Elle s'est adjugée la première place dans la série masculine des 12 km. L'heureux gagnant qui n'est plus à son premier sacre se nomme Mamadou Oury Toufa Diallo. Il est réparti avec 2 millions de francs guinéens, une carte de carburant d’une valeur de 800.000 GNF, 7 cartons de jus, un sac à dos contenant plusieurs goodies des différentes entreprises partenaires et une médaille en or.

« Je peux dire que je suis né pour sourire. Ce prix ne m'a pas surpris puisque je l'ai bien préparé. Lorsque je me levais à 05 heures du matin pour préparer ce semi-marathon, certains de mes amis me traitaient de fou. Et aujourd'hui j'ai récolté ce que j'ai semé. Je ne peux pas oublier ma maman chérie. C'est elle qui m'encourage et me réveillait à chaque 5 heures pour me dire va te préparer », a-t-il dit, très joyeux.

En ce qui concerne les 05 km, cette catégorie a été entièrement dominée par des coureurs Guinéens. Les deux premières places toutes séries confondues sont revenues à Sory Camara et à Aminata Camara venus de Fria. Les deux ont empoché chacun 1 million 500 milles francs guinéens, des cartons de jus, 700 milles de carte carburant et un sac à dos contenant plusieurs goodies des différentes entreprises partenaires et une médaille en or.

Du côté des organisateurs, c'est le sentiment du devoir accompli. Selon madame Aissatou Diallo, responsable marketing et communication de TotalEnergies Marketing Guinée, l'objectif qui était de faire participer les 9000 athlètes à cette 8ème édition du semi-marathon a été atteint.

« Je retiens qu'on a eu nos 9000 coureurs. Donc l'objectif a été atteint et on a même eu des athlètes qui voulaient s'inscrire ce matin mais on n'avait plus de maillots. On a respecté le timing des départs, tout s’est globalement bien passé. On est vraiment à l'aise. C'est vrai, pour toute organisation il y a des points à améliorer pour la prochaine édition », s'est réjouie Aissatou Diallo.

D'autres coureurs ont pris part à l'événement, non pas pour gagner des prix, pour maintenir l'équilibre corporel. C'est le cas de Gabriel Curtis, ex ministre des investissements et du partenariat public-privé.

« C'est une très belle activité et j'encourage tout le monde à venir participer. C'est bien de faire du sport, ça garde la santé et ça donne la joie de vivre. C'est très important d'être actif. C'est une très belle fête, très populaire et avec une grande participation de tout le monde. Félicitations aux gagnants », a lancé Gabriel Curtis après avoir parcouru les 3 km.

Ci-dessous, les noms de tous les gagnants.

Résultats pour la catégorie 5km Série garçon : Sory camara (0080) Ismael Soumah (0198) Pascal Oliano (0636) Ib Sory Oularé 0261 Hakim (2106) Alpha Camara (2570) Série fille Aminata Camara (0230) Habibatou Coumbassa (2684) Bountourabi (0690) Aissatou Camara (2685) Rosaline Béavogui (2786) Mariama Diallo (2696) Résultats catégorie 12 km Série fille Kady Bah (4790) Djenab Fofana (4009) Djenab Soumah (5698) Mabinty Soumah (4103) Souadou Diallo (4050) Aissatou Kanté (4808) Série garçon Mamadou Oury Toufa Diallo (4355) Oumar Aly Cissé (4356) Saliou Diallo (4474) Mamadou Bhoye Diallo (4078) Mamadou Dioula Bah (4010) Daouda Sylla (4328) Résultats catégorie 21 km Série fille Aissatou Touré (8650) Fanta Cissé (7293) Maféring Camara (7002) M'mahawa Kourouma (7103) Kadiatou Konaté (7131) M'mah Fofana (7482) Série garçon Lamine Kamara (7463) Samuel Mansaré (8648) Fodé Momo Sylla (7666) Yaya Yansané (7701) Lamine Barry (7500) Amadou Conté (7001)

