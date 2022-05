Sanctions de la Cedeao : Doumbouya dit "non" et soulage encore Bamako

CONAKRY-Durement frappé par les sanctions sévères prises par la CEDEAO depuis le 09 janvier 2021, le Mali dirigé par une junte militaire depuis août 2020, trouve son « salut » du côté de la Guinée, réfractaire face aux « injonctions » des dirigeants de l’organisation sous-régionale.

Le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition guinéenne, a décidé d’ouvrir le Port de Conakry à Bamako pour l’exportation de l’or blanc. Le Mali est l’un des plus grands producteurs de coton sur le contient. Cette année, selon les autorités, le pays a fait une production record. N’ayant pas accès à la mer, le Mali n’arrivait pas jusque-là à trouver de débouchés, faute de moyens pour évacuer la production. Ce qui pénalisait des millions de producteurs de coton. Désormais, ce souci est derrière eux grâce au dirigeant guinéen.

Des émissaires d’Assimi Goita ont séjourné à Conakry où ils ont rencontré les autorités au plus haut pour que le Port autonome de Conakry serve désormais de pont pour pouvoir exporter la production cotonnière. Une requête que Conakry a acceptée « volontiers ».

« La CEDEAO a pris une sanction pour essayer d’isoler le Mali. Les autorités guinéennes, en l’occurrence le Président de la République a dit NON. La Guinée restera un lien entre le Mali et le reste du monde. C’est dans ce cadre que nous sommes là pour exporter notre production record de coton. En Afrique, on a été premier en matière de production de coton qui est cultivé par des millions d’exploitants pauvres.

Lorsqu’on n’a pas de débouchés pour revendre cette production, c’est pour aggraver la souffrance de ces pauvres populations. Le Président de la République de Guinée a dit NON, il ne peut pas accepter cela. Le Mali peut utiliser le port guinéen », a expliqué Modibo Keita, ministre malien du Développement Rural.

La Guinée est suspendue depuis septembre 2021 de toutes les instances de décision de l’institution sous-régionale. En janvier dernier, elle s’est désolidarisée de la CEDEAO lorsque cette dernière a pris des sanctions sévères contre le Mali à l’issue d’un sommet extraordinaire. N’ayant pas été associé à ladite décision des dirigeants de la CEDEAO, Conakry avait annoncé que les frontières de la Guinée restent toujours ouvertes.

« C’est dans l’obscurité qu’on voit les étoiles », explique le ministre Modibo Keita, qui explique la Guinée est comme une étoile pour le Mali. « La Guinée est comme une étoile pour nous. C’est un pays ami parce qu’au moment où on a voulu assombrir le devenir de notre pays, la Guinée s’est présentée pour dire qu’elle est là pour nous », s’est félicité le ministre malien du Développement rural.

Un sommet des chefs d’Etat de la Cedeao, axé sur la situation politique au Mali, en Guinée et au Bukina Faso est prévu le 04 juin prochain à Accra. Cette rencontre qui s’annonce décisive pourrait être l’occasion pour les dirigeants de cette institution d’accentuer davantage la pression sur ces trois pays. Il n’est pas exclu que de nouvelles sanctions soient prises notamment contre la Guinée et le Burkina.

Affaire à suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com