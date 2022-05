N'Zérékoré : Voici le contenu des échanges entre la ministre Louopou LAMAH et ses services déconcentrés

En Guinée forestière où elle a séjourné dans le cadre de l’immersion du Gouvernement et la délocalisation du Conseil des Ministres, sur instruction de SEM le Président de la Transition, Colonel Mamadi DOUMBOUYA, Mme la ministre de l'Environnement et du Développement Durable a rencontré les populations et les services déconcentrés de son département. Après avoir tenu la réunion du Conseil de Cabinet au Centre Forestier de N’Zérékoré (CFZ), en mode hybride sur la plate-forme Teams, en présence de tous les Directeurs préfectoraux de région connectés à ceux de Conakry, elle a aussi fait mettre en terre 54 plants dans la forêt du 1er mai par les membres du Gouvernement et les Conservateurs de la nature, sous l’autorité de SEM le Premier Ministre, Mohamed BEAVOGUI, en prélude à la campagne de reboisement 2022 du MEDD.

La Ministre a ensuite visité ses services déconcentrés à N’Zérékoré, Lola, Yomou et Beyla, notamment l’Inspection Régionale, les Directions préfectorales, le Centre de Gestion de l’Environnement des Monts Nimba-Simandou (CEGENS) à Gbakore dans Lola et le site de la Société des mines de fer de Guinée (SMFG).

Pour Mme la Ministre, les objectifs de ces visites étaient entre autres: de faire l’état des lieux du fonctionnement de ces services, s'imprégner des réalités du terrain et prêter une oreille attentive aux préoccupations exprimées par ses collaborateurs et les populations.

Il a été relevé que la région de N’Zerekore présente un écosystème favorable, un environnement luxuriant propice à une agriculture rentable, des conditions édapho-climatique favorables. Cependant, l’on assiste à une dégradation très poussée des forêts, au tarissement et à l'ensablement des cours d'eaux, une détérioration des sols, aux pollutions et nuisances, à la menace de la biodiversité due aux activités anthropiques, à la prolifération des scies tronçonneuses et surtout à l’exploitation forestière par la Société Forêt Forte .

Du point de vue fonctionnement des services déconcentrés, le constat révèle l'insuffisance et la vétusté des infrastructures abritant les services déconcentrés, l'insuffisance de personnel qualifié, le retard d'avancement en grade et le manque de moyens de défense et de protection corporelle pour les Corps des Conservateurs de la Nature.



Les services déconcentrés ont recommandé de : construire et/ou rénover et équiper les bâtiments devant abriter les services déconcentrés, doter les conservateurs de la nature en paquetage, mettre en place un tableau d’avancement et de gestion des carrières, étoffer le personnel et les former en techniques de reboisement, gestion des feux, cartographie, inventaire, formation en dendrométrie, reboiser et restaurer les zones dégradées, renforcer la conservation et la gestion durable des forêts classées et des aires protégées par l'élaboration des plans d'aménagement et de gestion, présenter des plaidoyers au PTF (partenaires techniques et financiers) pour la mise en place d'une fondation pour le financement durable des aires protégées en Guinée, initier et mettre en œuvre des activités d'information, de sensibilisation et d'éducation à la protection de l'environnement , vulgariser les codes et leurs textes d'application, décentraliser les études d'impact environnemental et social et les contrôles de suivi environnemental, réglementer l'importation des scies tronçonneuses et des pièces connexes.

Quant aux populations, elles ont indexé l’exploitation forestière par la Société Forêt Forte comme principale cause de déforestation et l’importation des bœufs du Mali et de la Côte d’Ivoire, comme source des feux de brousse et des conflits entre éleveurs et agriculteurs.

Mme la Ministre dit avoir écouté avec une attention particulière les préoccupations exprimées et qu’elle usera des toutes les voies et moyens pour apporter des solutions idoines aux difficultés exprimées.

Service Communication MEDD