Semi-marathon de Conakry : TotalEnergies Marketing Guinée et ses partenaires lancent la 8ème édition

CONAKRY-TotalEnergies Marketing Guinée, spécialisée dans la commercialisation et la distribution des produits pétroliers et ses partenaires ont lancé ce samedi, 28 mai 2022, la 8ème édition du semi-marathon de Conakry. Cette année, ce sont 9000 athlètes venus des communes de Conakry et de certaines villes de l'intérieur du pays qui vont compétir dans les trois séries (05 km, 12 km et 21 km).

A l'issu de la course, 36 gagnants seront distingués par des médailles, des sommes d'argent, des motos et autres goodies des différentes entreprises et partenaires de TotalEnergies. Pour ce rendez-vous sportif destiné à promouvoir le bien-être chez les coureurs, le géant des hydrocarbures TotalÉnergies s’est fait accompagner par ses partenaires traditionnels. A savoir, la Vistagui, la Sobragui, UMS et la SMB. C'est dans la matinée de ce dimanche, 29 mai 2022 que les coureurs inscrits et déclarés aptes par les médecins vont compétir.

A quelques heures du coup d'envoi qui se fera sur l'esplanade du stade du 28 septembre en présence des autorités sportives, les organisateurs ont organisé ce samedi 28 mai à une caravane de reconnaissance des parcours de reconnaissance. Une activité qui consiste à inviter les journalistes, les forces de l'ordre et les nouveaux athlètes qui ne connaissent pas les trajets. Selon madame Aissatou Diallo, responsable communication, du digital et relations publiques à TotalEnergies Marketing Guinée, l'organisation de ce semi-marathon n'a rien de lucratif. Il est organisé dit-elle, pour assister la population du point de vue santé.

« On essaye d'attirer l'attention de la population sur le bienfait de la marche ou de la course. Chaque année, on leur donne cette opportunité. Et en même temps, avant de courir, on demande aux coureurs de se faire consulter. On recrute un médecin sportif pour lui demander de consulter gratuitement les 9000 athlètes. Il y a des personnes que le médecin recale, elles sont obligées d'aller à l'hôpital pour se faire soigner. D'ailleurs, certaines personnes c'est au cours de ces visites là qu'elles se rendent compte qu'elles sont malades. C'est le bien être de la population guinéenne qui est mis en avant. « Le Slogan du semi-marathon est la santé de tous dans une ambiance conviviale » a-t-elle déclaré.

Cette huitième édition a deux particularités. Premièrement, elle coïncide à la célébration des 60 ans de TotalEnergies Marketing Guinée. Deuxièmement, elle marque le changement de la dénomination de l’entreprise. De Total Guinée, est devenue TotalEnergies Marketing Guinée. Dans le même registre, la banque Bicigui, un des partenaires historiques de l'événement est devenue Vistagui. Quant à la société Sobragui, elle a injecté de nouveaux produits sur le marché tel que le Vitamalt.

« La Sobragui en tant que société citoyenne et responsable a décidé de mettre en avant la santé de la population guinéenne. Nous accompagnons le semi-marathon au niveau logistique et au niveau humain. Nous avons contribué aussi sur le plan financier », a fait savoir Fabrice N'Guessan Jean Jacques, directeur commercial et marketing à la Sobragui.

Pour sa part, Mamadou Sanou Diallo, responsable marketing et de la communication de la Vistagui a affirmé que le soutien du semi-marathon fait partie des orientations stratégiques dans le cadre de la responsabilité sociétale prônée par la Vistagui.

« Ce n'est pas une première. Nous avons toujours accompagné cette noble cause depuis le début. C'est pour cela que nous sommes là encore aujourd'hui pour dire une fois de plus que nous ne sommes pas simplement une banque. Mais nous sommes une banque citoyenne, responsable qui vient en aide au plus nécessiteux mais aussi qui vient dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie et de santé de la population. C'est une action solidaire et nous invitons les habitants de Conakry à venir massivement demain pour acclamer nos jeunes coureurs », a-t-il lancé.

Les 9000 athlètes qui prendront part à la course sont répartis comme suit :

05 km (4000 coureurs)

Trajet à parcourir : stade du 28 septembre-pont du 08 novembre-retour au stade

12 km (3000 coureurs)

Trajet à parcourir : stade du 28 septembre-pont du 08 novembre-résidence 2000-Corniche Matam-retour au stade)

21 km (2000 coureurs)

Trajet à parcourir : stade-pont du 08 novembre-Kaloum-Corniche de Matam-Dixinn-retour au stade du 28 septembre.

