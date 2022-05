Gestion des déchets solides ménagers : Enabel « sanita villes propres » appuie la commune de Dixinn dans la mobilisation des PME

CONAKRY- Dans le cadre de la mise en œuvre des concessions de pré-collecte des déchets solides ménagers, les autorités communales de Dixinn ont procédé, ce vendredi 27 mai 2022, à la signature d'une « convention concession » avec une vingtaine de PME.

Présidée par le maire Mamadou Samba Diallo, la cérémonie de signature a connu la présence des responsables du gouvernorat de la ville de Conakry, de l'agence nationale de l'assainissement, des représentants des PME et une équipe de Enabel « sanita villes propres »

La signature de cette convention de collecte et d’acheminement des déchets entre la mairie de Dixinn et ces PME s’inscrit dans le cadre de la mise œuvre de la nouvelle stratégie nationale de professionnalisation du secteur des déchets avec l’appui du projet « sanita villes propres » mis en œuvre par l'agence Belge de développement « Enabel » et financé par l’Union Européenne. Le projet porte notamment sur une assistance technique et financière de tous les acteurs impliqués dans le processus de l'assainissement au niveau des cinq communes de Conakry et de Kindia.

À travers cette signature, vingt-deux (22) PME ayant rempli les critères de sélection vont collecter tous les déchets dans la commune de Dixinn, aussi bien dans les structures privées que dans les ménages. Il s'agit d'un contrat de délégation de service public qui a été fait par la commune pour mandater ces PME à devoir et pouvoir collecter tous les déchets en vue de leur dépotage dans les zones de transit et de tri aménagées à cet effet. Pour le maire Samba Diallo, la signature de cette convention marque la fin d'un long processus qui consiste à mettre en place des PME pour l'assainissement des quartiers et des ménages de sa commune.

"Pour recruter ces PME, il a fallu des investigations pour identifier chaque PME pour savoir si effectivement le matériel disponible répond aux critères. On est passé à l'évaluation des PME et après ça on a travaillé avec Enabel qui est le Partenaire technique et financier pour accompagner les communes dans la gestion des déchets à la base. C'est aujourd'hui que nous aboutissons à cette signature. Ces PME aussi au nombre de 22 dans Dixinn, ont été réunies en groupe de six (6) appelés GIE.

Nous avons donné la consigne aux bénéficiaires (les quartiers et les ménages) d’appuyer les PME dans l'abonnement au niveau des ménages. Car la PME ne peut avoir de résultats que si elle a des abonnés. Nous sommes prêts à tout mettre en œuvre pour que les PME réussissent leur mission. Nous remercions Enabel qui nous accompagne et nous nous mettons à la disposition des PME pour rendre la ville de Conakry propre", s'est engagé Mamadou Samba Diallo, maire de Dixinn.

Pour le programme manager de Sanita villes propres, la signature de cette convention est le début du changement dans l'assainissement dans la commune de Dixinn.

"Tout est prêt pour que l'assainissement soit durablement amélioré ici. Nous avons les PME qui vont collecter les déchets au niveau des quartiers, la commune monitore les PME qui collecte les déchets avec les chefs de quartiers et tous les intervenants. En plus, nous allons les appuyer pour faire la sensibilisation. Il y a aussi une zone de transit et de tri au niveau du bas-fonds Kenien qui permet d'avoir une conversion de tous les déchets de la commune de Dixinn afin de gérer tous les déchets", a expliqué M. Olivier CHANOINE.

Avec le projet Sanita villes propres, Enabel est en train de créer dans toutes les communes de Conakry une dizaine de zone de transit permettant de faire converger tous les déchets à un seul endroit afin de les trier et de les transporter jusqu'à la décharge, a-t-il ajouté.

"Un renforcement de capacité quasi-quotidien avec les communes et les PME est en cours pour leur donner tout le matériel qu'il faut pour pouvoir assurer durablement leur collecte de déchets. On est phase d'importation de tricycles qui vont venir renforcer les équipes existantes des PME et qui pourront améliorer la gestion des déchets. Nous sommes aussi dans tout ce qui se passe dans les communes pour mettre en place un système de monitoring, avec des outils digitaux qui permettent même de voir le flux des déchets afin d'assurer leur bonne gestion", a précisé le responsable du projet Sanita villes propres.

Sékou Keita, président de la coordination nationale des acteurs d'assainissement de la Guinée (CONAG) a exprimé toute sa satisfaction de voir enfin cet accord aboutir.

"Aujourd’hui, j’ai un sentiment de joie à partir du moment où nous nous trouvons dans un contexte de professionnalisation du système d'assainissement en Guinée qui est techniquement et financièrement accompagné par le projet Sanita villes propres piloté par Enabel à travers la construction des zones de transit et de tri (ZTT), la sensibilisation des ménages et autres. Si les autorités de la commune de Dixinn le maire signent le contrat professionnel avec les PME, ça ne fait que nous réjouir.

Nous invitons par la même occasion ces PME à faire du sérieux dans le travail parce que le pays est dans une nouvelle phase. Par le passé, nous avions un problème où mettre les ordures. Aujourd'hui, grâce à Sanita villes propres nous avons des ZTT flambant-neuf où on peut facilement déporter les déchets. A cela s'ajoute un accompagnement technique et financier. C'est pourquoi nous invitons les PME à faire du sérieux", a-t-il lancé.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 655 311 114