Béavogui et son équipe bouclent leur mission à Nzérékoré : Les annonces fortes du Premier ministre…

N’ZÉRÉKORÉ-Le Premier ministre, Mohamed Béavogui, accompagné de plusieurs membres de son Gouvernement, a bouclé vendredi 27 mai 2022, son immersion dans la région de N’Zérékoré.

A cette occasion, le chef du Gouvernement, entouré de ses ministres, a animé une conférence de presse au cours duquel il a partagé les constats faits sur le terrain et annoncé des actions envisagées pour corriger manquements constatés. Africaguinee.com vous propose ci-dessous les points saillants des annonces faites par le chef du Gouvernement guinéen.

Objectif de la tournée

« Le chef de l'État a voulu qu'on se rapproche de la population pour l’écouter et s'imprégner de ses préoccupations, s'imprégner de l'état dans lequel elle vit. L'objectif c’est aussi de faire le point sur l'état d'avancement des projets qui ont été lancés par le CNRD depuis le 05 septembre, selon les projets prioritaires qui étaient en cours mais qui étaient en souffrance.

De l’électrification de la ville

Nzérékoré a maintenant l'électricité, la ligne est là, un excellent travail est en train de se faire par l'équipe qui est chargée de l'installation de la boucle nord de l'électricité qui passe de la côte d'Ivoire et qui traverse Nzérékoré pour aller vers Kankan, vers le Mali et l'autre boucle qui passe vers le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée. C'est une avancée significative. Ce projet qui était en souffrance a été redémarré quand nous sommes arrivés, et nous sommes heureux de constater qu'aujourd'hui à Nzérékoré, nous avons l'électricité 24h/24 », a déclaré Mohamed Béavogui.

Des constats amers ont été effectués sur le terrain par l'équipe gouvernementale. L'état d'abandon de la préfecture de Yomou, la construction du centre de formation professionnel de Komou, le retard accusé par les entrepreneurs dans l'exécution des marchés en cours, mais aussi le manque d'infrastructures de base dans des localités.

« Nous avons visité toutes les préfectures de la Forêt. Il nous reste Beyla que nous allons visiter demain, sur le chemin de Kankan. Cela nous a permis d'écouter beaucoup la population et de voir aussi la réalité. Quand vous voyez une préfecture comme Yomou, elle me semble complètement abandonnée, ça fait un peu mal. Nous avons donc pu voir des investissements du ministre de l'aménagement du territoire, il a rouvert les chantiers, ça avance, nous avons vu plusieurs autres réalisations qui sont en souffrance. Quand vous prenez, le centre d'enseignement technique, qui est un bijou, qui a été construit mais qui n'a pas d'électricité alors que des machines ultramodernes sont installées pour former les enfants, c’est difficile. Le ministre de l'enseignement technique évidemment va trouver une priorité pour la résolution des problèmes auxquels font face cette école-là.

Nous avons pu échanger avec les jeunes avec les populations sur les préoccupations du jour, nous avons beaucoup écouté, nous avons fait beaucoup de note, nous sommes en train de terminer notre rapport. Déjà, nous avons plus de 60 pages de rapport parce que nous avons pris tous les détails. C'est pour vous dire que nous avons observé, nous avons écouté, nous avons pris les notes et nous avons fait des propositions qui seront condensés et transmis au président de la République », a-t-il annoncé.

Des réclamations de la population

« Les populations nous ont exprimé leur adhésion indéfectible à la démarche du CNRD. La deuxième des choses, elles nous ont expliqué leur préoccupation. En général, ce sont des préoccupations qui relèvent des questions d'infrastructures. Les routes principalement, je crois que c'est la plus grande préoccupation qui a été exprimée, l'eau vient après, ensuite les écoles, la formation. Ce sont les trois grandes préoccupations qui ressortent de ce qui nous a été exprimé un peu partout ».

Des infrastructures abandonnées

« Dans plusieurs de ces préfectures, il y a des infrastructures qui ont été lancées depuis très longtemps, et qui ont été abandonnées. Les maisons des jeunes, les stades, les hôpitaux, les infrastructures sanitaires, scolaires, tout ce qui avait été débuté qui a donné beaucoup d'espoir à la population a été abandonné. Nous avons constaté aussi en visitant certaines de ces infrastructures soi-disant terminées, il y'avait des infrastructures défectueuses à cause de l'entrepreneur qui n'était pas très sérieux. Ça aussi c'est à corriger, nous avons relevé l'ensemble de ces préoccupations, nous allons faire face aux contraintes.

Je dois dire aussi que dans plusieurs des préfectures, l'administration publique elle-même, a des difficultés. Le chef d'état-major et le ministre de la sécurité ont rendu visite aux forces de défense et de sécurité, qui dans certains secteurs sont très démunis. Or les forces de défense et de sécurité essayent d'assurer notre sécurité. La région de Nzérékoré est une région frontalière, vous connaissez le monde que nous vivons, donc là aussi, il y a du travail à faire pour donner des conditions de travail meilleures à nos administrateurs locaux. Les préfets, sous-préfets notamment", soutient le premier ministre.

Ce qui m’a plus à N’Zérékoré

"Ce qui m'a le plus marqué à Nzérékoré, c'est la spontanéité de la population, l'enthousiasme, son adhésion aux idéaux du CNRD, de son président le colonel Mamady Doumbouya. La population est sortie massivement pour nous accueillir. J'ai eu chance de rencontrer les jeunes à la maison des jeunes, et j'ai été vraiment impressionné par l'enthousiasme la chaleur de ces jeunes. J'ai constaté que c'était une jeunesse qui avait envie de réussir, qui regardait l'avenir avec espoir. Parce que s'ils regardaient en face d'eux, un nouveau système le CNRD qui est là et qui veut mieux construire une Guinée meilleure pour eux, donc j'ai vu cette ferveur qui m'a frappé, non seulement dans la ville de Nzérékoré mais partout. J'ai été encouragé parce que la jeunesse, c'est le futur.

Ce qui est envisagé

Très sincèrement assis à Conakry, nous n'imaginions pas que les choses étaient comme ça. Quand je parle de Nzérékoré, je parle de toute la région. Ce qui est sûr, ce que nous avons vu, nous allons adapter nos méthodes et nous allons répondre assez rapidement. Nous allons essayer de nous attaquer aux fruits les plus mûrs. Ce qui a un impact immédiat. Par exemple le centre de formation, l'accès des routes », a annoncé le Premier ministre.

Nous y reviendrons !

Paul Foromo Sakouvogui

Pour Africaguinee.com