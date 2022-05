Kindia : Enabel et ses partenaires évaluent les projets financés par le Royaume de Belgique…

KINDIA-En prélude à la tenue du « Comité Mixte Paritaire de Concertation » destiné à évaluer la mise en œuvre du portefeuille bilatéral de coopération Guinée-Belgique, l’Agence Belge de Développement (Enabel), a organisé avec ses partenaires guinéens une visite de terrain à Kindia, les 24 et 25 mai 2022.

Objectif, touché du doigt l’impact des projets financés par Enabel dans la région de Kindia. L’ambassadeur du Royaume de Belgique en Guinée et le Secrétaire Général du ministère des affaires étrangères, de la coopération internationale de l´intégration africaine et des Guinéens de l’étranger, ont pris part à cette visite de terrain.

Durant ces deux jours d’intenses activités, Enabel et ses partenaires guinéens ont évalué l'état de mise en œuvre des projets dans le domaine de l’entrepreneuriat sur l’axe Conakry-Kindia-Mamou. Une occasion mise aussi à profit pour relever l’impact des projets sur la vie des bénéficiaires et de cerner les défis.

Le mardi 24 mai 2022, la délégation mixte a visité un domaine de champ d’ananas situé dans le secteur Sèguèya dans la commune urbaine de Friguiagbé. Là, grâce à l’appui de l’agence belge de développement, les bénéficiaires ont pu améliorer leur pratique culturale de l’ananas en la rendant plus écologique. L’ambassadeur du Royaume de Belgique en Guinée, SEM, Guy Hambrouck se dit impressionné par les avancées positives constatées sur le terrain.

"L’objectif de notre visite à Kindia est de venir toucher du doigt les réalisations de la coopération Guinéo-Belge en ce qui concerne le développement à travers notamment des filières tel que l’ananas. Là où on vient de visiter, vous voyez des champs où il y a une contribution de l'agro-écologie. On utilise le compostage afin de diminuer les engrais chimiques en vue de réaliser une meilleure croissance à travers une approche plus écologique. Je suis impressionné par le fait que le projet avec l’association de financement, a réalisé plus. Il y a eu un témoignage qui m’a fortement impressionné. Celui d’un ex-migrant qui est de retour au pays et qui a pu réussir sa vie ici grâce au micro financement de ses activités. Je pense que ces types d’approches sont très utiles pour un développement local qui peut permettre aux personnes, aux familles de réussir et de construire leur avenir. Je trouve cela très intéressant", a déclaré M. Hambrouck.

Sur ce site de Sèguèya un groupement composé de migrants rentré au pays s’est réjoui de l’appui de leur partenaire Enabel. "On se sent mieux, on se sent chez nous, on se sent en liberté. Aujourd’hui, chacun est autonome. A travers cette activité, nous parvenons à subvenir à nos besoins. Petit à petit, on évolue. On a compris qu’on peut investir ici et gagner de l'argent. Avec le courage et l’amour de ce qu’on fait, on a vu qu’on peut créer son paradis partout", a indiqué le président du mouvement des jeunes migrants agriculteurs de Guinée.

Dans la journée du mercredi 25 mai, la délégation a eu des échanges avec des acteurs locaux autour de l’entrepreneuriat féminin. La rencontre a regroupé des ONGs, des religieux mais aussi d’autres couches sociales au centre d'autonomisation des femmes, situé au centre-ville de Kindia. Après ces échanges fructueux, la délégation s’est rendue sur le site de Daboya, dans la sous-préfecture de Friguiagbé. Ledit site abrite un central d’irrigation pour la culture d’ananas.

Situant le contexte de cette mission, le Secrétaire Général du ministère des affaires étrangères, de la coopération internationale de l'intégration africaine et des Guinéens de l’étranger, a précisé :

« Pour soutenir cette nouvelle édition, il a été mis en place un comité mixte paritaire de concertation pour faire alternativement, une fois par an entre Conakry-Bruxelles, la revue d’ensemble de coopération des moyens de renforcement. C’est à ce titre que nous venons de boucler deux jours de visite sur le terrain sur l’axe essentiellement concerné par le programme de coopération en cours sur l’axe Conakry-Kindia-Mamou ».

M. Laho Bangoura explique que ces visites ont permis d’apprécier et d’évaluer l'état de mise en œuvre des projets notamment dans le domaine de l’entrepreneuriat, de relever aussi l'impact de ces projets sur la vie des bénéficiaires et de cerner les défis et les contraintes.

« Je dois dire que toutes ces leçons apprises nous seront d’une utilité certaine lorsque nous nous retrouveront à Conakry pour la grande réunion au cours de laquelle nous allons faire la revue intégrale de toute la chaine de coopération en vue de recommander des moyens d’améliorer notre partenariat de les renforcer mais aussi de les diversifier. Je dois dire que nous avons noté une grande satisfaction.

Nous sommes satisfaits de la bonne collaboration entre l’agence de production de Enabel et les autorités à tous les niveaux. Nous avons été satisfaits du niveau des dépenses et formations qualitative et quantitative de ces projets avec cette visite dans la vie des bénéficiaires. Nous partons d’ici très confiants. Nous espérons que la dynamique amorcée sera renforcée pour le bénéfice des peuples Belge et Guinéen », a souhaité M. Laho Bangoura.

La visite a pris fin au niveau du site de stockage des produits agricoles à Daboya et le siège du Groupement féminin d’épargne et de crédit à Friguiagbé.

Depuis Kindia Cherif Keïta

Pour Africaguinee.com