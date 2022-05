Immobilier : B2D S.A.S s’associe avec IMMOSEN pour l'aménagement de 167 hectares à Ansoumanyah

CONAKRY- Les sociétés B2D S.A.S et IMMOSEN ont signé ce vendredi 27 mai 2022 une convention portant sur la construction et l'aménagement d'un domaine de 167 hectares situé à Ansoumanyah Village, dans la préfecture de Dubréka.

A travers la signature de cette convention, la société IMMOSEN, spécialisée dans le secteur du Bâtiment, des travaux Publics et de la promotion immobilière, devient de facto un partenaire technique et financier clef de la société B2D S.A.S.

Grâce à cette convention, B2D S.A.S va pouvoir aménager dans les normes et l’expertise requises, son site situé à Ansoumanyah Village, dans la préfecture de Dubréka et implanter une usine de fabrication de matériaux de construction moderne.

Salon Mamadou Aliou Dieng, l'implantation de cette usine dotée d'une nouvelle technologie va permettre d'améliorer les matériaux de construction et de réduire les prix des matériaux de construction conséquemment jusqu'à 70 à 80% sur le marché guinéen.

"A travers la signature de cette convention, la nouvelle société s'appellera désormais IMMOSEN-B2D Groupe. Nous allons dans un premier temps implanter une usine de fabrication de matériaux de construction. Nous allons apporter sur le marché guinéen une nouvelle technologie et favoriser un transfert de compétences.

Dans ce partenariat, IMMOSEN vient comme un partenaire technique et financier. Ensuite, elle va apporter son expertise parce qu'on sait qu'aujourd'hui le Sénégal est très avancé dans le secteur immobilier", a expliqué le Directeur général de l'entreprise B2D S.A.S avant d'annoncer que les travaux vont démarrer très prochainement.

"Nous sommes très avancés au niveau du plan d'aménagement et au niveau du financement. Je pense bien d'ici deux mois, nous allons pouvoir démarrer les travaux", a annoncé Aliou Dieng.

Le projet que compte réaliser le Groupe IMMOSEN-B2D porte sur 167 hectares. Grâce à la signature de cette convention, une première phase de 20 hectares sera viabilisée pour montrer le modèle qu'ils souhaitent apporter à la Guinée.

"IMMOSEN vient comme étant un partenaire technique et financier qui permettra de démarrer la première phase du projet sur la partie viabilisation, sur la partie logement et surtout la partie sur la mise en place d'une unité de production des matériaux de construction qui permettra au Groupe que nous venons de mettre en place, de pouvoir se positionner sur le marché guinéen, de réaliser ce projet dans les meilleurs délais et de développer d'autres partenariats ici en Guinée.

Le financement sur la première phase du projet, concerne les 20 hectares qui vont être viabilisés. Les logements témoins seront construits sur la base de la technologie qui sera mise en place. Déjà, IMMOSEN a permis à B2D S.A.S de nouer un partenariat avec la Banque Islamique de Guinée (BIG) qui permet de lever tout de suite les fonds. IMMOSEN porte les garanties financières", a expliqué Saliou Dramé, Administrateur de la société IMMOSEN.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : 00224 666 134 023