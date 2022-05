Convocation et retour de Cellou Dalein Diallo : la mise au point de Dr. Fodé Oussou Fofana…

CONAKRY- Alors qu'il séjourne en dehors de la Guinée, Cellou Dalein Diallo est convoqué devant la Crief le 13 juin prochain. Rentrera-t-il pour répondre à la convocation ? Comment réagit son parti ? Interrogé ce vendredi 27 mai 2022, Dr. Fodé Oussou Fofana, l’un des vice-présidents du parti, a apporté des précisions. Explications.

« L’invitation faite au Président Cellou a été adressée à ses avocats. On n’a reçu aucune convocation au niveau du parti. Ce sont les avocats qui nous ont informés. En attendant que ses avocats se retrouvent, puisque c’est eux qui ont été commis, et c’est à eux qu’on a envoyé les papiers, nous attendons qu’ils se retrouvent et qu’ils nous donnent l’attitude à adopter. Parce que Cellou Dalein, quoiqu’on dise, il est certes citoyen, c’est lui qui est invité, mais Cellou Dalein Diallo, est le président de l’UFDG.

Tout ce qui le concerne, tout ce qui le touche, nous sommes concernés. C’est notre leader. Donc, nous attendons la réaction des avocats. Nous attendons les conseils qu’ils vont donner au parti. C’est ce qu’on peut dire à ce stade. Parce que quoiqu’on dise, ce dossier est à la foi juridique et politique. On est obligé de lier les deux. Notre réaction politique dépendra des conseils que nous recevrons des avocats », a indiqué M. Fofana.

Cellou Dalein Diallo rentrera-t-il avant le 13 juin ?

« Le président Cellou Dalein est en mission du parti, nous l’avons dit. On n’a pas besoin nous, en tant que politique, de justifier son absence au pays. Kouyaté est resté au moins pendant huit ans en dehors de la Guinée. Il n’est même pas venu une seule fois à Conakry pour participer à quoi que ce soit. M. Alpha Condé pendant qu’il était leader de parti politique, il passait la majeure partie de son temps à l’extérieur. Pourquoi Cellou Dalein Diallo préoccupe tant ? C’est parce qu’il devient la préoccupation, le cauchemar de beaucoup de personnes.

Lorsque le temps de son retour va arriver, nous allons communiquer, informer l’ensemble de nos militants et lui réserver l’accueil qu’il mérite en tant que président du parti. Depuis dix ans, nous avons fonctionné comme ça, cela ne changera pas. Quand il finira sa mission, il rentrera. Mais c’est pour quand ? Je ne pourrai pas vous le dire. Et, par rapport à la convocation, nous attendons les conseils et les avis de nos avocats », a précisé M. Fofana.

A suivre..

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com