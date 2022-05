Électrification de la Guinée : Vers la signature d’une "convention-cadre" entre la FENELEC et l'AEEG

CONAKRY-Le forum de l'efficacité énergétique et le développement durable a été ouvert ce mercredi 25 mai 2022 à Conakry, sous le thème : "Efficacité énergétique et maîtrise de l'énergie".

A l'issue de ce forum, la Fédération nationale de l'électricité, de l'électronique et des énergies renouvelables (FENELEC) et l'Association des Entrepreneurs d'Électricité en Guinée (AEEG) vont procéder à la signature d'une convention-cadre en vue d'accompagner la transformation énergétique de la Guinée.

Durant trois jours, du 25 au 27 mai 2022, des entreprises marocaines réunies au sein de la FENELEC et des entreprises guinéennes réunies également au sein de l'AEEG évoluant toutes, dans le secteur énergétique, vont travailler ensemble dans la capitale guinéenne pour mettre en place une « convention-cadre » qui sera ensuite signée.

Présent à l'ouverture de ce forum, le Directeur national de l'énergie a tenu à expliquer l'importance de cette convention cadre pour la Guinée.

"Cette convention qui est en phase de signature entre des entreprises marocaines et guinéennes va faciliter beaucoup de choses dans l'acquisition du matériel électrique, afin que les entreprises guinéennes puissent jouer leur rôle dans l'électrification en Guinée. Cette convention permettra d'importer plus facilement des matériaux de qualité qu'on doit désormais utiliser chez nous pour éviter les incendies dus à l'électricité parce que les partenaires se connaissent, ils se font confiance", a expliqué le Mamby Doumbouya.

Mohammed ZEGZOUTI, le Représentant du président de la FENELEC a expliqué que sa fédération est en Guinée pour partager l’expérience marocaine avec les entreprises guinéennes.

"A l'instar de Casablanca, Niamey, Bamako, Abidjan, Dakar, la FENELEC est aujourd'hui à Conakry pour le forum de l'efficacité énergétique et le développement durable. Nous sommes là pour partager l'expérience marocaine avec nos frères guinéens. Cette expertise inclut la fabrication des câbles, des transformateurs, des poteaux en passant par l'installation, le transport, la distribution d'énergie. Tout le besoin de formation ou en matériel électrique est disponible au Maroc avec la qualité des normes nationales", a ajouté Mohammed ZEGZOUTI, le Représentant du président de la FENELEC à cette rencontre.

Selon le secrétaire général de l'AEEG, la création de cette convention cadre entre la FENELEC et l'AEEG vise à optimiser et à booster les entreprises guinéennes dans le cadre de l'électrification et l'accès à l'électricité en Guinée.

"Cette convention cadre comporte trois points essentiels qui sont : la facilitation d'obtention des matériels électriques avec des modalités de paiement très flexibles. Le second point c’est sur la formation. Si nous voulons être rentable en étant des champions locaux, il va falloir que nous soyons à un niveau de performance technique et surtout d'appui d'extérieur. Donc, ces fabricants qui sont là aujourd'hui sont des fabricants spécialisés dans tout ce qui est équipements des réseaux électriques.

Ils vont former des entrepreneurs guinéens à l'utilisation de ces matériels et surtout, ils vont leur donner des matériels qui répondent aux normes internationales. Enfin, le dernier point de ce contrat sera de nous aider à développer le contenu local et à favoriser l'investissement de ces entreprises à travers des collaborations bilatérales entre les entreprises marocaines et guinéennes. Notre souhait est d'avoir le code de l'énergie pour la Guinée en 2025", a précisé M. Mamady Kakoro.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 666 134 023