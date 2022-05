Dr Dansa Kourouma tance le "couple" G58-RPG arc en ciel : "L'heure de la politique politicienne est révolue"

CONAKRY-Alors que des acteurs politiques et sociaux menacent d'investir la rue pour désapprouver la durée de la transition fixée à 36 mois, Dr Dansa Kourouma vient de « refroidir » leurs intentions. Le président du Conseil National de la Transition (CNT) qui s'exprimait ce mercredi, 25 mai 2022 à l'occasion des 100 jours de son institution, a martelé que l'heure n'est pas aux manifestations qui pourront avoir des conséquences fâcheuses. Il invite les jeunes à refuser « la politique politicienne ».

« Depuis quelques jours, nous sommes entrés dans une nouvelle dimension de la transition. Nous connaissons le chronogramme et sa durée. Il est plus que jamais temps d'en appeler à la responsabilité des uns et des autres au sens du devoir patriotique mettant en avant notre mère patrie. La Guinée. Celle-ci ne pourra pas se construire dans l'instabilité entraînant des manifestations récurrentes avec leur cortège de destruction des biens publics et privés et des pertes en vies humaines. J'en appelle à la conscience de la gente juvénile bénéficiaire des garants d'unité de la Guinée. De toute évidence, le temps de la politique politicienne est révolu. Ce qui importe aujourd'hui pendant cette transition, c'est notre réussite collective », a déclaré Dr Dansa Kourouma.

Le président du CNT qui s’exprimait dans les locaux du Palais du peuple en présence des conseillers nationaux, du directeur de cabinet de la présidence de la République et de nombreux invités, a annoncé les actions à mener par son institution pour un retour à l'ordre constitutionnel. Ces actions sont inscrites dans les perspectives qu’il a énumérées. L'un des projets phares qui lui tient à cœur c'est la construction, suivie de la remise des clés du siège de la future Assemblée Nationale. A cela s'ajoute la rédaction de la nouvelle constitution qui va permettre au retour à l'ordre constitutionnel.

« Dans le cadre de la mise en œuvre du chronogramme de la transition et conformément à ses missions, notre institution a entamé un processus de planification stratégique qui sera assorti d'un plan d'action opérationnel par commission. Dans le cadre du suivi de l'action gouvernementale, le CNT a déjà saisi le Premier ministre, Chef du Gouvernement afin de présenter aux conseillers nationaux la feuille de route du gouvernement de la transition. Le CNT se prépare à recevoir le gouvernement pour la tenue très prochaine du débat d'orientation budgétaire avant l'examen et l'adoption de la loi des finances rectificatives. A la lumière des recommandations des conseillers nationaux et des contributions adressées au CNT par des citoyens, l'institution amorcera l'écriture de la nouvelle constitution dans les prochaines semaines pour conférer à ce processus la transparence et la crédibilité qu’il requiert », a annoncé Dr Dansa Kourouma.

Égrenant les activités réalisées par son institution, pendant ces cent jours, il a cité entre autres: l'adoption du règlement intérieur de l'institution, la mise en place du bureau et des organes de gouvernance, un ballet diplomatique de plus de 20 audiences, la relance de la diplomatie parlementaire avec à la clé quatre missions à l'international, la mission de consultation des populations par les conseillers nationaux, la ratification de 08 ordonnances, le renforcement de capacités des conseillers nationaux et du personnel parlementaire, l'assainissement du fichier de l'administration parlementaire, l'adoption de la résolution sur la durée de la transition, l'autorisation de l'accord cadre de financement de 159 millions d'euros pour la construction de la route Labé-Mali (107km).

Siba Engagé

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 623 06 56 23