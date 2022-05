« UBA Africa Conversations 2022 » : Rejoignez ce panel de discussion avec des leaders Africains.

Rejoignez les leaders africains : Youssou N’dour (Artiste chanteur), Humphrey Desmond Geiseb (Ambassadeur), Kenneth Ize(Designer), Steve Ayorinde (Consultant Media), Lydia Forson (Actrice) et Laila Johnson Salami (Personnalité Médiatique) pour les UBA Conversations 2022.

En prélude à la célébration de la journée de l’Afrique, la United Bank for Africa (UBA) Plc, organise la quatrième édition des UBA Conversations animée par des leaders Africains. Il s’agit de l’artiste sénégalais Youssou N’dour, l’ambassadeur Humphrey Desmond Geiseb, le Designer Kennet Ize, le consulltant media Steve Ayorinde, l’actrice Lydia Forson et Laila Johnson Salami se jouera le rôle de Modératrice.

Les discussions porteront sur : "L'importance de refléter notre culture africaine dans les réussites mondiales."

La session se tiendra ce Mardi 24 Mai 2022 à partir du 12h00 GMT sur YouTube : https://youtu.be/4NiCm8VgYlU

Les UBA’s Africa Conversations sont ouvertes à tous et l'inscription est possible sur le site du groupe UBA africaday.ubagroup.com

À propos de la United Bank for Africa (UBA) :

UBA Plc est une institution financière panafricaine de premier plan, offrant des services bancaires à plus de vingt-cinq millions de clients, à travers plus de 1 000 bureaux et points de contact avec la clientèle, dans 20 pays africains. Présente aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France, UBA met en relation des personnes et les entreprises à travers l'Afrique par le biais de services bancaires destinés aux clients particuliers, commerciaux et aux entreprises, de paiements transfrontaliers innovants et de transferts de fonds, de financement du commerce et de services bancaires connexes.