Soldes et magouilles dans l'armée : les révélations du Général Aboubacar Sidiki Camara

CONAKRY-Le ministre délégué à la présidence de la République, chargé de la défense nationale a fait des révélations tonitruantes sur les magouilles qui caractérisaient le processus de ravitaillement des forces armées guinéennes en riz. Le Général à la retraite, Aboubacar Sidiki Camara, révèle que des dizaines de milliards de francs guinéens étaient engloutis dans cette opération, qui en réalité, ne profitait qu’à une poignée de petits malins. A savoir des commerçants, des dirigeants dans la chaine de commandement.

L’ancien diplomate guinéen à Cuba, qui était en déplacement au camp Béhanzin de N’Zérékoré, dénonce aussi une injustice qui était faite aux militaires de rang, qui ne percevait rien du tout. Le ministre délégué à la Défense annonce que le Président de la transition, a décidé de mettre fin à cette pratique en augmentant 25% sur les soldes perçues par chaque militaire. Il dit avoir « honte » de voir des militaires habillés comme une « rébellion », chacun dans sa tenue, qu’il s’est fait acheter dans sa maigre solde.

Pour y mettre, le Général à retraite annonce que le colonel Mamadi Doumbouya a fait importer des tenues. Une opération de recensement est en encours. Désormais chaque militaire aura deux complets chaque année. Mais il leur a demandé plus d’engagement dans la discipline en accompagnant le colonel-président dans ses actions et d’obéir toutes les autorités administratives répondant de sa présidence. Explications.

"Le peuple de Guinée est notre employeur, on doit le respecter. En ce qui concerne les projets, ils sont simples. On les a démarrés. La première étape, c’était pour augmenter vos soldes. Dès sa prise du Pouvoir, le Chef suprême des armées, a pensé à ses frères d’armes, malgré la modicité des revenus de l’Etat, malgré la période de transition, malgré les contraintes économiques internationales, il a décidé d’augmenter 25% sur vos soldes.

Ensuite, la deuxième étape c’était le ravitaillement. Parce qu’on s’est rendu compte que l’État perdait beaucoup. Il y avait des petits malins dans la chaine de commandement, au niveau des commerçants, au niveau des grandes administrations, on importait le riz au nom de l’armée. L’Etat ne dédouane pas. Il laisse les gens faire rentrer le riz. Mais la quantité perçue par l’armée est dix fois inférieure à la quantité importée au nom de l’armée. Ensuite, on payait 17 milliards Gnf par an pour transporter le riz vers toutes les positions militaires. Sur les deux cents et quelques milles constituant le prix du riz, vous ne payiez que 48.000 GNF. Le reste était encore payé par l’Etat.

Alors, le chef suprême des armées, lui-même étant soldat s’est dit : pourquoi les gens continueraient à se sucrer, à faire faire des bons par des soldats (sur le dos de l’Etat) ? Pourquoi ne pas donner le prix du ravitaillement au soldat pour que lui-même aille acheter le riz au marché ?

La deuxième chose : Les militaires de rang n’étaient pas ravitaillés. Pourtant, après la durée légale de cinq ans, le militaire de rang a droit à une femme, il a une mère, un père etc. Pourquoi ne pas répartir l’argent donné par l’Etat à l’armée pour payer les ravitaillements à tous les militaires ? Militaires de rang avez-vous reçu ça sur vos soldes ? (oui répondent-ils en chœur)

La troisième chose est liée à votre habillement. Ça me fait honte, devant des ministres civils, de voir des gens de l’armée habillés comme une rébellion. Chacun dans sa tenue. Je sais que vous les achetez dans vos soldes. C’est honteux. Le colonel a décidé d’importer des tenues pour vous. Les tenues sont arrivées au camp Alpha Yaya Diallo. On a envoyé un officier supérieur pour vous recenser. Parce qu’on s’est rendu compte aussi qu’il y a des petits malins, il y a des déserteurs, il y a des frères d’armes morts, mais d’autres continuent à toucher leur solde. Vous allez donner votre pointure de béret, votre pointure de veste, votre pointure de rangers, on va envoyer nominativement les tenues.

A partir de maintenant, le chef suprême a décidé que chaque militaire aura pour tenues deux complets par an. Les tenues sont déjà au camp Alpha Yaya, dès que les missionnaires rentrent vous recevrez vos tenues. Il en est conscient, il est sensible parce que lui-même en a vécu. Il compte sur votre disponibilité, sur votre engagement, sur votre soutien. Il veut que vous vous reconnaissiez en lui, en ses actions, en ses projets et que vous l’accompagniez en obéissant à toutes les autorités politiques et administratives qui répondent de sa présidence".

A suivre...

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com