Passes d’armes au sommet de l'UFDG : Elhadj Saidou Diallo sort de sa "réserve"...

CONAKRY- Les « passes d’armes » constatées entre des dirigeants du parti Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) ne laissent pas de marbre le président du conseil des sages de cette formation politique, considérée comme la plus importante du pays.

Elhadj Saidou Diallo est monté au créneau pour calmer les esprits des « belligérants » qui s’attaquent par médias interposées. Ce sage du parti ne fait pas de « distinguo », il demande simplement aux différents protagonistes (Ousmane Gaoual Diallo, Abdoulaye Bah, Cellou Baldé, Alpha Bacar Bah), tous membres du bureau politique national de l'UFDG, d’arrêter les « invectives ».

Interrogé par Africaguinee.com, Elhadj Saidou Diallo a invité ces cadres à « respecter » l'institution UFDG et de poser le problème dans les instances appropriées du parti afin qu'une solution soit trouvée. Parce que selon lui, ces "invectives" n'arrangent pas le parti.

"Je pense qu'au niveau des responsabilités, quand on est au sommet du parti, on ne peut pas régler les problèmes dans la presse et en s'invectivant. Ça n'arrange pas le parti. Ce que je conseille aux jeunes, c'est de se calmer, de respecter les structures du parti et les procédures. Il faut poser le problème au niveau de la Direction Nationale du parti, qui va analyser, proposer des solutions.

Les solutions doivent être au niveau du parti. Que chacun se calme, calme ses ardeurs et pose les problèmes éventuellement au niveau des structures et dans les instances du parti afin qu'on les analyse et qu'on trouve des solutions. Mais personne ne peut régler le problème tout seul. Nous avons besoin aujourd'hui de chaque cadre et de chaque militant du parti, on n'a pas besoin de s'invectiver", a lancé Elhadj Saidou Diallo.

Le président du conseil des sages de l’UFDG recommande à la Direction Nationale de « sonner » la fin de la récréation en ordonnant la « discipline ».

"Je souhaite vivement que la Direction Nationale du parti ordonne la discipline. Parce qu'en dehors de la discipline dans le parti, on risque d'aller dans tous les sens et ce n'est pas bien pour nous", a martelé Elhadj Saidou Diallo.

