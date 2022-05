Éliminatoires CAN 2023 : La CAF bannit le Stade Général Lansana Conté pour les journées 3/4 et 5/6

CONAKRY-La Guinée s’apprête à entamer les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Pour ses deux premiers matchs, le Sily National affrontera respectivement l’Égypte (au Caire) et le Malawi à Conakry.

En prélude aux journées 1 & 2 de la phase de groupes, qui se dérouleront du 30 mai et le 14 juin 2022, la Confédération africaine de football (CAF) a envoyé le 11 mai dernier un courrier à Fédération Guinéenne de Football (FEGUIFOOT). Le courrier de cinq pages consultées par Africaguinee.com a été adressé à M. Boubacar BARRY, Secrétaire Général de l’instance dirigeante du football guinéen.

La note signée par Raul Chipenda, Directeur du Développement de la CAF, est, on ne peut plus claire. Des manquements graves sont répertoriés. C’est pourquoi après les deux premières journées, la CAF a décidé de bannir le Stade Général Lansana Conté des journées 3/4 et 5/6, matchs internationaux CAF des équipes nationales seniors et aussi pour la phase de groupes des compétitions interclubs masculines de la CAF. Explications.

Suite au processus de vérification et d'inspection des stades mené par ses services, l’instance dirigeante du football africain a décidé d’approuver le Stade Général Lansana Conté (Conakry) pour un seul match. Celui qui opposera la Guinée au Malawi.

La CAF attire l’attention de la FEGUIFOOT sur le fait que le stade n'est toujours pas entièrement conforme aux exigences des stades de la CAF pour accueillir des matchs internationaux seniors A de la CAF. En conséquence, elle a décidé d’accorder une approbation d'un match pour l'utilisation du Stade Général Lansana Conté dans les éliminatoires de la phase de groupes de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'ivoire 2023 journées 1 & 2.

Le stade banni pour le reste des éliminatoires

A l'issue des journées 1 & 2, une interdiction formelle est automatiquement placée sur l'utilisation du Stade Général Lansana Conté dans les éliminatoires de la phase de groupes de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'ivoire 2023 journées 3/4 et 5/6, matchs internationaux CAF des équipes nationales seniors et aussi pour la phase de groupes des compétitions interclubs masculines de la CAF.

« En raison de l'état actuel du stade, veuillez noter que jusqu'à ce que le stade soit entièrement conforme, pour les matches à venir, la CAF n'autorisera pas l'utilisation du stade par d'autres associations membres », mentionne Raul Chipenda, Directeur du Développement de la CAF.

La CAF rappelle que, parmi tous les problèmes signalés, il est important que le gazon naturel soit entièrement rénové, afin d'avoir un terrain de jeu adapté pour accueillir des matchs de haut niveau.

« Nous vous encourageons à poursuivre et mener à bien le programme de rénovation et à confirmer l'achat de tous les équipements du stade exigés, pour que la CAF puisse en temps utile approuver définitivement votre stade. Dans l'intervalle, sachez que le CAF peut à tout moment vous demander un rapport actualisé », a averti ce responsable de la CAF.

Architecture moderne, disign contemporain et des matériaux de qualité

L’instance dirigeante du football africain prévient que l'approbation définitive du stade par la CAF ne sera accordée que si les points soulevés en Annexe A, sont correctement résolus dans la période à venir et qu'une nouvelle inspection de la CAF le confirme.

Ainsi, la CAF recommande que le plan de rénovation soit basé sur une architecture moderne, un design contemporain et des matériaux de qualité avec un plan de projet clair et des échéanciers précis. Elle souligne également que la qualité des stades est fondamentale pour le développement et le progrès du football africain. C’est pourquoi, indique la CAF, le respect de la réglementation et de ses exigences sera strictement suivi.

Que reproche concrètement la CAF Stade Général Lansana Conté (Conakry) ?

Les environs du terrain de jeu : Terrain de jeu

L'Aire de jeu du Stade Lansana Conté ne se trouve pas en bonne état pouvant favoriser la pratique de football de haut niveau. Le type de pelouse installé n'est approprié pour la pratique de football de haut niveau.

Le terrain ne favorise pas une bonne circulation du ballon dans la mesure où la trajectoire du ballon est changé de manière continue par des rebonds ici et là. Difficile donc d'obtenir une bonne conduite du ballon.

Une bonne préparation du Sol doit être aménagée pour garantir une plate-forme plate avant la pose du gazon.

Le gazon ne couvre pas de manière uniforme l'ensemble du terrain; il y a des zones non couvertes par le gazon sur le terrain mais la terre.

Le terrain est très humide et ne favorise pas une bonne implantation ou enracinement du gazon au sol.

Il apparait qu'il y a d'un bon dosage de l'eau pour permettre à la pelouse de bien s'enraciner au sol.

La CAF recommande que la plate-forme soit totalement refait pour avoir un terrain stable et plat afin de permettre une bonne conduite du ballon et éviter donc des rebonds mais aussi, planter un gazon approprié pour la pratique du football de haut-niveau.

Les bancs des remplaçants et des officiels du match

La qualité des bancs de remplaçants et arbitres doivent être améliorées avec des équipements moderne. L’installation de nouveaux bancs d'officiels et d'équipes modernes et confortables aux normes internationales, est nécessaire.

Éclairage de terrain

L'intensité de la lumière du stade est insuffisante (700 Lux). Selon la CAF, l'éclairage ne couvre pas de manière uniforme les différentes zones du terrain de jeu. Le stade dispose d'un système d'éclairage mais qu'il faut améliorer pour atteindre le lux selon les exigences de la CAF.

Pour les matchs qui ne se disputeront pas pendant la journée et qui se joueront en soirée avec l'éclairage, un éclairement horizontal minimum de 1200 Lux doit être fourni sur tout le terrain.

Vestiaire de l'équipe hôte et l'équipe visiteuse

Bien que spacieux et en parfaite état d'hygiène, les sièges et casiers dans les vestiaires doivent être de confort meilleur, toujours selon la CAF.

Salle de réunion

La CAF regrette qu’il n'existe pas de salle appropriée pour une réunion avec une salle sous forme de U pour le moment. Le Coté médical est jugé conforme. Par contre, les zones réservées aux spectateurs Tribunes et installations pour les spectateurs, la CAF demande de détruire les plates-formes en béton placés sur l'ensemble des tribunes pour fixer les sièges au sol.

« Il faut avoir dans toutes les zones, des sièges pour les spectateurs qui doivent être individuels, fixés (p. Ex. Au sol), séparés les uns des autres, moules, numérotés, faits d'un matériau incassable et non inflammable, et ont un dossier d'une hauteur minimale de trente (30) cm lorsqu'il est mesuré à partir du siège », exige l’instance dirigeante du football africain.

Entrées et sorties réservées au public

Les portails d'entrée et/ou tourniquets doivent être conçus pour éviter tout encombrement et pour permettre un flux régulier des spectateurs. A date, le stade ne dispose pas de tourniquets pour éviter tout encombrement des spectateurs à l'entrée, la signalisation est insuffisante dans le stade. Toutefois, la CAF note que le COS est opérationnel avec le matériel requis cameras, système de sonorisation connecté.

Le Stade doit être équipé de contrôlés d'accès électroniques modernes et de systèmes de comptage mécaniques qui permettent d'analyser les données en temps réel et d'empêcher l'utilisation de tickets de contrefaçon et de surpeuplement.

Installations pour les spectateurs handicapés

Il y a lieu de procéder à un marquage ou indication de la place réservée aux spectateurs handicapés dans la tribune. Installer les sièges individuels sur l'ensemble du stade mais procéder au préalable à la destruction des plates-formes en béton placé sur l'ensemble des tribunes au stade. Ensuite terminer tous les travaux dans les zones extérieures du stade.

« Nous vous encourageons à poursuivre et mener à bien le programme de rénovation et à confirmer l'achat de tous les équipements du stade exigés, pour que la CAF puisse en temps utile approuver définitivement votre stade. Dans l'intervalle, sachez que le CAF peut à tout moment vous demande un rapport actualisé. Néanmoins, veuillez noter que l'approbation définitive du stade par la CAF ne sera accordée que si les points soulevés, sont correctement résolus dans la période à venir et qu'une nouvelle inspection de la CAF le confirme », écrit Raul Chipenda, Directeur du Développement de la CAF.

La CAF recommande que le plan de rénovation soit basé sur une architecture moderne, un design contemporain et des matériaux de qualité avec un plan de projet clair et des échéanciers précis.

A suivre…

