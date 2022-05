Guinée : Le REMIGUI installe ses nouveaux dirigeants...

CONAKRY-Le Réseau des Medias sur Internet en Guinée (REMIGUI) a organisé, samedi 21 mai 2022, une Assemblée Générale Extraordinaire. Elle était essentiellement axée sur l’élection d’un nouveau bureau exécutif provisoire.

Outre le président et le vice-président sortants, Boubacar BAH et Mamadou Hassimiou Souaré, -membres fondateurs du REMIGUI-, l’évènement tenu à la maison de la presse de Conakry, a connu la présence de plusieurs dirigeants de médias membres du REMIGUI.

Cette assemblée générale a été convoquée suite aux nominations de MM. Bah et Souaré, respectivement aux postes de Directeur National Adjoint de la Communication et des Relations avec les Medias Privés au Ministère de l’Information et de la Communication et de Directeur Général Adjoint de l’Agence Guinéenne pour la Promotion de l’Emploi (AGUIPE).

Ils ont passé le flambeau avec le sentiment d'une mission accomplie, après douze ans de gestion de cette association de presse en ligne, devenue l’une des plus importantes et représentatives de l’écosystème médiatique guinéen.

Après la présentation de l’historique du Remigui, une association créée en 2010, par les dirigeants sortants, suivie d’un débat, les membres présents ont procédé à l’élection du nouveau Bureau Exécutif Provisoire. Celui-ci a un mandat de six (6) mois, à compter de ce samedi 21 Mai 2022 jusqu’au 21 décembre 2022.

Ce bureau a pour mission de gérer les affaires courantes de l’association, assurer sa représentativité, procéder à la révision des statuts et règlement intérieur, préparer et organiser le prochain congrès. Le Bureau Exécutif Provisoire du REMIGUI est composé de sept membres. Ce sont suit :