Voyage médical d'Alpha Condé : Comment réagit la famille politique de l'ex Président?

CONAKRY- L’ancien président guinéen, s’est envolé ce samedi 21 mai 2022 pour la Turquie où il doit poursuivre ses soins médicaux. Alpha Condé a quitté Conakry peu avant 10h, heure locale, la même heure en temps universel.

Comment réagit la famille politique de l’ancien Chef d’Etat par rapport à cette décision du Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD) ? Interrogé ce samedi, 21 mai 2022 par Africaguinee.com, Dr Sékou Condé secrétaire permanent du RPG arc-en-ciel n'a pas caché sa satisfaction. Car selon lui, il était grand temps.

« Quand on a été reçus par le président Alpha Condé, on a senti qu'il fallait nécessairement qu'il reparte pour ses soins. On a même fait des déclarations dans lesquelles nous avions demandé au CNRD de permettre encore au Professeur Alpha Condé d'aller suivre ses soins. Parce que c’était les recommandations de ses médecins.

Donc, si aujourd'hui il est sorti, ça ne fait que nous soulager, nous rendre contents parce que, c'est un président qui a tout fait pour la Guinée. Vu tout ce qu'il a fait, on lui doit au moins ça. Il fallait qu'on lui permette d'aller se soigner », a réagi Dr Sékou Condé secrétaire permanent du RPG arc-en-ciel.

