Page noire: Décès à New-York de Hadja Thierno Mariama Sy, épouse de l’ex ministre Abdoul Aziz Bah

Au nom de la famille de Saikou Sanoussi Gongoré, préfecture de Pita, Elhadj Ousmane Bah, ancien ministre, président de l’UPR, a la profonde douleur d’annoncer aux parents, amis et alliés, le décès de Hadja Thierno Mariama Sy, dite « Néné Sy », épouse de leur frère Elhadj Abdoul Aziz Bah, inspecteur des services financiers et comptables à la retraite, ancien diplomate en Guinée Bissau et aux Etats-Unis d’Amrique à Washington et ancien ministre de la coopération internationale et de l’intégration africaine.

Hadja Thierno Mariama Sy, dite « Néné Sy » est décédée à New-York aux Etats-Unis d’Amérique, le 19 mai 2022 des suites de maladie.

Les salutations d’usage se dérouleront au domicile d’Elhadj Ousmane Bah, ancien ministre, président de l’UPR, sis à Kipé Dadia, où une cérémonie de sacrifice et de lecture du saint Coran est prévue le dimanche 22 mai 2022, à partir de 13heures.

La date et le programme des funérailles de Hadja Thierno Mariama Sy « Néné Sy » feront l’objet d’un communiqué ultérieurement.

La famille de Saikou Sanoussi Gongoré-Pita adresse ses condoléances les plus attristées aux parents, amis et alliés.

Que l’âme de Hadja Thierno Mariama Sy « Néné Sy » repose en paix !

Amen