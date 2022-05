MBappé reste au PSG : La presse madrilène se déchaine…"tu seras toujours un perdant"

La nouvelle de la prolongation prochaine de Kylian Mbappé au PSG à peine diffusée, les médias madrilènes critiquent vivement le choix de l'attaquant français.

Scénario impensable il y a neuf mois, Kylian Mbappé a finalement choisi de tourner le dos au Real Madrid pour poursuivre l'aventure au PSG. Sans surprise, la décision de l'international français suscite de nombreuses réactions en Espagne, notamment dans la capitale. « Ça pourrait être la plus grande erreur stratégique de sa carrière », écrit notamment Marca qui voit dans ce choix « un manque d'estime de soi de Mbappé ».

Le journal madrilène fait le parallèle avec les Kaka, Cristiano Ronaldo, David Beckham ou Fabio Cannavaro qui, malgré un palmarès déjà fourni, avaient rejoint les Merengues : « Tous ont compris qu'au-delà des titres, la porte qui leur donnait accès à l'immortalité était le Real Madrid. »

« Pour l'instant, il joue dans une ligue semi-clandestine »

« Même s'il termine sa carrière avec 20 Ligue 1, même s'il parvient à remporter une Ligue des champions, même s'il remporte à nouveau la Coupe du monde, les projecteurs ne seront sur lui que ponctuellement alors que, au quotidien, ils se concentrent sur les grands clubs du football mondial, poursuit Marca pour qui les grands joueurs devraient se frotter aux meilleurs, ce qui ne serait pas le cas dans le Championnat de France. L'impact de Kylian Mbappé au PSG est infiniment moindre qu'il ne le serait au Real Madrid. Pour l'instant, il joue dans une ligue semi-clandestine, qui en Espagne est regardée sur deux chaînes régionales. »

Le ton est tout aussi acide chez AS : « Mbappé a montré qu'entre son portefeuille et son rêve d'enfant, il préfère le portefeuille. Il reste le footballeur le plus riche du monde, mais en même temps le plus pauvre en termes sportifs. Il a préféré trois zéros de plus à droite sur son compte bancaire que trois Ballon d'Or et trois Ligue des champions. »

Pour Tomás Roncero, rédacteur en chef de la rubrique Real Madrid, le choix du Français s'explique uniquement par l'argent : « Il y a des gens qui veulent laisser une trace de leur grandeur en tant que sportifs et de leurs valeurs personnelles. D'autres préfèrent simplement pouvoir se vanter qu'il n'y a personne de plus riche à Paris, écrit-il. Kylian, je suis désolé pour toi. Tu seras toujours un perdant à partir de maintenant. »

Les médias catalans ironisent sur l'échec du Real

En Catalogne, Mundo Deportivo ne manque pas l'occasion de moquer la grande confiance affichée par le Real Madrid depuis plusieurs mois quant à l'issue du feuilleton Mbappé. « Le Français lui a claqué la porte au nez », peut-on lire sur le site du journal qui juge que cette décision « est un coup dur pour tous ceux qui ont vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. »

L'ironie vise aussi le président madrilène, « l'être supérieur » qui n'a pas su convaincre Mbappé : « Le Real, en quête de l'attaquant depuis 2017, se retrouve encore une fois sans le Galactique dont Florentino Pérez espérait faire la grande star du nouveau Bernabeu. »

De son côté, Sport pointe l'échec du mercato du Real qui n'a pas réussi à attirer un attaquant star. « Ni l'un, ni l'autre : ni Haaland, ni Mbappé. L'échec du Real Madrid sur ce marché des transferts sera étudié dans les livres d'histoire, écrit le média catalan. Ils ont envisagé de signer les deux 'mégacracks' appelés à régner sur le football au cours de la prochaine décennie, et aucun d'eux ne portera de maillot blanc la saison prochaine. »

L’équipe