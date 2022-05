Guinée : Maître Salifou Béavogui cible de "menaces" ?

CONAKRY- L’avocat maitre Salifou Béavogui est-il victime de « menaces » ? L’homme en robe noire est silencieux depuis quelques temps. Africaguinee.com a cherché à comprendre la raison.

Connu pour sa disponibilité à la presse, l’avocat qui est présenté par certains comme celui des « opprimés » et des moins « nantis » a surpris plus d'un jeudi, 19 mai 2022 à la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (CRIEF).

De façon inhabituelle, maître Béa s'est abstenu de parler à la presse. Malgré l'insistance des hommes de médias, l'avocat de Oyé Guilavogui est resté aphone. Un fait rare qui aiguisé notre curiosité.

Dans la soirée de ce vendredi, 20 mai 2022 un reporter d'Africaguinee.com a contacté un des assistants de maître Salifou Béavogui.

Au bout du fil, notre interlocuteur est revenu sur les motifs de ce silence. « Il est victime de menaces et d'intimidation », a-t-il coupé court.

Membre du pool d'avocats qui défend l'ancien Premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana, Dr Mohamed Diané et Oyé Guilavogui, maitre Salifou Béavogui a brillé de par son absence à la conférence de presse animée ce vendredi, 20 mai 2022 dans un complexe hôtelier de la place.

A suivre...

