Communiqué du Groupe Business Marketing

C'est avec stupéfaction que la Direction Générale du Groupe Business Marketing a lu ce samedi 21 mai 2022, sur le site Guineenews.com un article titré : "KPC prêt à parachever le Stade Général Lansana Conté de Nongo."

Le Groupe Business Marketing, lié à l'Etat Guinéen par une Convention exclusive de Gestion et d'exploitation du Stade Général Lansana Conté de Nongo, dément formellement, catégoriquement et avec la dernière énergie cet article mensonger inventé de toutes pièces pour des besoins de la cause.

Le Groupe Business Marketing, qui a déjà consenti d'énormes investissements et continue d'en faire, tient à informer l'opinion nationale et internationale n'avoir signé aucun Contrat avec le Groupe GUICOPRESS de KPC ni pour le Stade de Nongo ni pour aucun autre de ses chantiers.

Le Groupe Business Marketing possède une panoplie de partenaires et fournisseurs Guinéens et étrangers suffisamment outillés, qualifiés, dévoués et disponibles qui l'accompagnement dans toutes

ses offres de services.

À l'intention des médias, le Groupe Business Marketing rappelle, une fois encore, que ses portes sont grandement ouvertes pour toute information d'utilité publique.

Le Groupe Business Marketing