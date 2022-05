Problématique de l'emploi jeune : Tenue à Conakry de la "Journée Carrière KATALA 224"…

CONAKRY- La problématique de l’accès à l’emploi chez les jeunes se pose toujours avec acuité en Guinée. Conscient de cet enjeu, l’agence de communication More & More a organisé ce vendredi 20 mai 2022 la "JOURNEE CARRIERE KATALA" à la Blue zone de Kaloum. A travers cette journée, les organisateurs se sont comme objectifs de créer au maximum :

Plus de 1000 entrevues de recrutement sur place,

Plus de 25 employeurs sur place,

Plus de 100 stages offerts sur place et l'installation d'une clinique de révision de CV (curriculum vitae) sur place pour assister les jeunes demandeurs d'emplois.

Plusieurs thématiques considérées comme clés pour entrer et comprendre le milieu de travail ont été animées par des panelistes à l'endroit des participants. Ce sont entre autres : la problématique de l'emploi en Guinée et le processus d'accompagnement des demandeurs d'emploi (AGUIPE), la reconfiguration du marché du travail avec l'arrivée du digital et des nouveaux métiers du numérique (Africa Digitale Académie), les cabinets d'intérim meilleurs alliés des entreprises et des demandeurs d'emplois (Cabinet d'expertise RH MCA Consulting), le rôle du cadre légal (tribunal de commerce).

Initiée par l'agence de communication More and More, KATALA 224 est ce concept qui met un accent particulier sur ces hommes et femmes qui constituent de véritables modèles de réussite. Depuis 2017, KATALA224 met en lumière ces personnes qui créent massivement des emplois, qui se démarquent dans la construction citoyenne, dans l'innovation ou encore dans la vente de l'image d'une Guinée qui mûrit.

C'est pourquoi, après 6 années d'organisation réussie, le comité d'organisation KATALA 224 a décidé de passer à sa phase d'impact jeune à travers la JOURNEE CARRIERE KATALA 224.

"Cette journée a été une occasion de créer des liens entre les demandeurs d'emplois et les entreprises. Les demandeurs d'emplois qui ont participé à cette journée ont eu la chance d'avoir leur premier entretien et un stage sur place. Également, les entreprises qui sont présentes ici aujourd'hui ont eu l'occasion de vendre leurs produits et services aux autres entreprises qui sont là et de faire connaître leurs entreprises aux participants", a ajouté le président du comité d'organisation de la JOURNEE CARRIERE KATALA 224, Patrice Gbamou.

Pour l'organisation de cette journée, l’agence More & More était en partenariat avec le Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, le Ministère du Travail et de la fonction publique, le Ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME et le cabinet d'expertise RH MCA CONSULTING.

"Récemment, le président de la transition a expliqué qu'il voulait qu'une chaîne de télévision dédiée à la jeunesse et à l'emploi des jeunes soit créée. Ce qui veut dire que toutes les questions qui touchent la carrière des jeunes, qui touchent l'emploi des jeunes sont essentielles pour le président de la transition. Donc, avoir une journée comme celle-ci permet de démarrer quelque chose, d'entamer un processus de recrutement et de renforcer la formation des uns et des autres. C'est une grande opportunité pour toutes les parties prenantes à cette rencontre", a expliqué le Représentant de la Ministre de l'information et de la communication à cette cérémonie, Souleymane Bah.

Thierno Aliou Diallo, est l'un des participants à cette journée carrière KATALA 224. Selon lui, cette initiative est une belle opportunité pour les jeunes demandeurs d'emplois d'obtenir un stage sur place.

"Je suis là pour chercher un emploi ou un financement afin que je puisse réaliser mon rêve qui est de travailler pour moi-même. Au début je ne croyais pas à cette initiative mais à travers un entretien que j'ai eu avec une entreprise qui participe à ces activités, je me suis rassuré. Je comprends maintenant à travers cette journée, beaucoup de jeunes auront la chance d'obtenir un stage ou un emploi avec les entreprises qui sont présentes sur place. Donc je remercie infiniment Katala 224 pour l'organisation de cette journée carrière. Parce que c'est une journée très avantageuse pour les jeunes demandeurs d'emplois", a témoigné ce participant.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: 00224 666 134 023