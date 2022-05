Mory Condé rassure les populations de Labé : "Aucune maison ne sera cassée ici..."

LABE- Lors d’une visite éclair effectuée dans la soirée du jeudi 19 mai 2022, à Labé le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation a fait une « mise au point » sur les opérations de récupération des domaines de l’Etat.

Alors que l’inquiétude grandit dans la cité Karamoko Alpha depuis le déclenchement de ce programme, Mory Condé a tenu à rassurer qu’aucun bâtiment ne sera « cassé ».

« Que chacun soit rassuré, les maisons ne seront pas cassées. Il y a certes une opération d'identification en cours dans des zones susceptibles d'appartenir à l'Etat, mais après l'opération on permettra à chaque citoyen concerné de venir justifier tranquillement ses conditions d'acquisition avec les documents. Si les documents sont valables, la commission viendra enlever les marques.

Si c'est un logement administratif, on le récupèrera pour loger d'autres fonctionnaires qui n'en ont pas un alors qu'ils travaillent pour l'Etat. Si le bâtiment est vieux, il sera rénové. S’il y a nécessité de récupérer un domaine, on fera en sorte que ceux qui doivent quitter, qu’ils aient le temps nécessaire pour partir. Que chacun reste tranquille pour cette période -Mai à Septembre-, c'est la saison pluvieuse. Les travaux seront suspendus », a rassuré Mory Condé qui s'est aussi exprimé sur l'importance de recenser la population et d'en extraire un fichier électoral.

Alpha Ousmane Bah

