Marcus du groupe Banlieuz'Art : "On m’a diagnostiqué un diabète…"

CONAKRY-Des images montrant l’artiste Konko Malela (Marcus) « affaibli » ont abondamment circulé ces derniers jours sur les réseaux sociaux. De nombreux fans de la star du groupe Banlieuz'art se sont interrogés sur fond d’inquiétudes.

Ce vendredi 20 mai, lors d’une conférence de presse, axée sur les 15 ans de carrière du groupe Banlieuz'art, Abdoul Aziz Bangoura est revenu sur l’origine de son amaigrissement.

"Je suis tombé deux fois malade, on ne savait pas encore ce que j'avais comme maladie. C’est tout récemment qu'on m'a diagnostiqué un diabète. Je suis désormais déclaré diabétique », a-t-il révélé.

Konko Malela (Marcus) garde un air positif pour rassurer ses fans. « Ce n'est pas fatal. La fatalité n'existe pas chez nous les Banlieuz'arts. Je vais me battre, respecter mon régime, je vais continuer à militer auprès de tous les diabétiques au monde. On peut vivre avec le diabète pendant plusieurs années selon le suivi et le régime", a-t-il expliqué.

La star de la musique urbaine rassure le public mélomane et tous ses fans sur son état de santé. Marcus, Abdoul Aziz Bangoura, à l’état civil, promet de livrer demain samedi 21 mai, un concert d’anthologie pour marquer les quinze ans de carrière de son groupe, les Banlieuz'arts.

"Il faudrait que les gens viennent voir ce concert pour vivre ces 15 ans en seule soirée. On est tous prêts, on a bien répété avec les musiciens comme il se doit, les artistes ont le moral, on est fin prêts et on attend que le public pour retracer ce passé magnifique que nous avons écrit avec eux. Nos fans nous ont énormément manqué. Et on a hâte de les revoir demain et faire le show avec eux. On est au top et on a envie de faire le meilleur concert de notre carrière", a lancé Konkomalela.

Les hostilités sont déjà lancées annonce Souleymane Sow alias King Salamon, qui ajoute qu'à partir de demain le groupe BLZ va reprendre le trône.

"On est content d'avoir fait ces 15 ans de constance. On aimerait partager ces 15 années avec tout notre public. Raison pour laquelle nous invitons tout le monde à être là ce samedi 21 mai parce que c'est comme un film, c'est un long métrage qu'on a à montrer. Les hostilités sont lancées et on reprend le trône dès demain samedi.

Depuis 15 ans, on a démontré que le mot banlieue et Banditisme ne sont pas les mêmes car la banlieue pour nous, c'est la musique, le football, la formation bref c'est le futur malgré le manque de certains infrastructures ", a ajouté Soul Dag'One.

A suivre...

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel:(00224) 655 311 114