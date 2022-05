Guinée : La Confédération Générale des entreprises "CGE-GUI" lance officiellement ses activités

CONAKRY-Les activités de la Confédération Générale des entreprises de Guinée, (CGE-GUI) ont été officiellement lancées ce jeudi 19 mai 2022, dans un réceptif hôtelier huppé de la capitale, Conakry.

La cérémonie présidée par le Premier ministre, Mohamed Béavogui a connu la présence de plusieurs membres du Gouvernement, des représentants du corps diplomatique accrédité en Guinée, du Secrétaire exécutif de la fédération des organisations patronales de l’Afrique de l’Ouest (FOPAO) Jean Marie Ackah, ainsi que plusieurs chefs d’entreprises privées.

Le moment est historique et marque un nouveau départ rassurant pour le secteur privé guinéen. Fini les bisbilles et la division. Après son unification, le patronat repart sur de nouvelles bases. Dans sa prise de parole, le président de la Confédération Générale des entreprises de Guinée, (CGE-GUI) a salué la présence du Premier ministre et des membres du gouvernement à cet important évènement solennel pour le monde patronal guinéen. Ansoumane Kaba Guiter SA, a rappelé que la crise qui a miné le patronat guinéen pendant de longues années, mais aussi les crises sanitaires (Ebola, Covid19) ayant durement frappé la Guinée, ont impacté négativement le secteur privé.

Ainsi, dira-t-il, « ce 19 mai restera un jour mémorable pour notre cher pays. Permettez-moi de vous dire que mes pairs et moi avons décidé d’œuvrer de concert en étant unis et solidaires avec tous nos membres afin de construire un secteur privé fort, producteur de richesses et d’emplois au service de la prospérité des entreprises guinéennes et partant de nos populations. Cette dynamique et cette volonté qui sont les nôtres constituent un levier très important du développement économique et social de la nation. Elle a toutes les chances de prospérer », a-t-il assuré.

L’engagement des autorités de la transition, à créer les conditions d’un environnement des affaires propices à l’activité tant des opérateurs économiques organisés que de l’informel, rassure le président de la Confédération Générale des entreprises de Guinée (CGE-GUI). Il demande au Gouvernement de leur offrir un cadre institutionnel légal pour leur épanouissement.

« Donnez-nous, s’il vous plaît, le cadre institutionnel légal adéquat, pour l’épanouissement du secteur privé. En retour, nous vous donnerons beaucoup plus d’initiatives pour vous aider à réaliser tous vos programmes relatifs aux infrastructures, à l’agriculture, aux mines, à l’éducation, à la formation professionnelle et au social pour le bonheur de nos populations. Nous créerons de l’emploi pour nos jeunes évitant ainsi les crises sociales et les traversées mortelles de l’autre côté de la mer », a ajouté M. Kaba.

Le ministre du commerce, de l’industrie et des PME a salué la volonté des dirigeants du secteur privé guinéen à s’inscrire dans la dynamique d’unité. Selon lui, la Guinée a pris beaucoup de retard par rapport aux autres nations en raison de cette division entre ses fils.

« L’absence d’une structure patronale unifiée a beaucoup pesé sur le développement de la Guinée en gênant le dialogue public-privé et en représentant une image peu rassurante de division en direction de nos partenaires et investisseurs étrangers. En effet, sans un dialogue entre l’Etat et le secteur privé, nous n’arriverons pas à mettre en place un environnement assaini favorable aux affaires, à l’investissement, à une production de qualité et à la création d’emplois. Nous n’arriverons pas à créer un secteur des circuits commerciaux dynamiques pour la promotion de nos exportations et être compétitifs au sein du marché unique africain. Nous vous encourageons à avancer pour parvenir à un bureau exécutif inclusif et à l’adoption des statuts et des règlements intérieurs. (…). Nos attentes sont immenses, mais pas insurmontables. (…). Vous avez tout le soutien du gouvernement, pour asseoir de manière durable, la confédération générale des entreprises de Guinée. Je m’engage à entretenir ce partenariat pour qu’ensemble, nous atteignions les objectifs fixés », a déclaré Bernard Gomou.

Pour sa part, le Premier ministre chef du gouvernement a félicité le ministre du commerce pour avoir enfin pu unir le patronat, un secteur pourvoyeur de richesses et d’emplois pour la jeunesse.

« Le ministre du commerce et celui de l’emploi et du travail et vous, avec un esprit de patriotisme, êtes parvenus à faire un travail remarquable qui a abouti à un instrument capable de dynamiser à la fois l’emploi, la sous-traitance, la protection sociale, en un mot, le contenu local. Le nouvel état d’esprit que vous affichez est un signe positif du processus de refondation de la nation. Nous saluons toutes les énergies déployées pour aboutir à une synergie d’actions, nous comptons sur vous pour ainsi dynamiser notre économie, créer de l’emploi et de la richesse », a lancé Mohamed Béavogui.

En mission de la CEG-Gui, Kerfalla Person Camara KPC, le 1er vice-président en charge de l’international n’a pu prendre part au lancement. Toutefois les autres, M. Ismaïl Keita, vice-président en charge à la communication, M. Mohamed Habib Ann vice-président en charge de la Gouvernance étaient tous présents.

