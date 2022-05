Égypte-Guinée : Pourquoi Aly Keita, Martinez Kanté, Morlaye Sylla sont forfaits?

CONAKRY-La Guinée affrontera l’Egypte au Caire le 5 juin 2022 et le Malawi à Conakry le 9 juin 2022, dans le cadre des deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2023.

A la veille de cette double confrontation, le sélectionneur guinéen Kaba Diawara a dévoilé une liste de 23 joueurs. On note trois absences de tailles.

C’est notamment celle de Aly Keita (portier) déclaré forfait pour cause de blessure au mollet, Martinez Kanté (attaquant) absent pour des raisons familiales. Ibrahima Sory Conté, de son côté manque le rendez-vous à cause de son carton rouge face à la Gambie lors de la Can.

Quant à Morlaye Sylla, une absence qui fait couler beaucoup d’encres et de salives, Kaba Diawara explique son absence par une situation compliquée que traverserait le jeune joueur.

« J’ai eu un entretien téléphonique avec lui. Il traverse une période un peu difficile par rapport à sa fin de contrat. Il hésite entre prolonger pour son club ou avoir un autre challenge, un autre projet sportif.

Donc, en échangeant avec lui, on a décidé qu’il valait mieux le laisser tranquille pour gérer ce virage qui est très important pour sa carrière, qui l’amènera très haut vers de nouvelles ambitions », expliqué le sélectionneur guinéen.

Avant de s’envoler pour le Caire début juin, le Sily National se retrouvera au Maroc en préparation à partir du 27 mai.

A suivre…

