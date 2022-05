"50 milliards Gnf" exigés à Kassory et cie : La défense contre-attaque...

CONAKRY-Les avocats de défense de l’ancien premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana, Dr Mohamed Diané et Oyé Guilavogui a décidé d’attaquer la décision juge de la chambre d’instruction de la Crief, fixant une caution de « 50 milliards Gnf » à leurs clients incarcérés.

La défense estime que ces montants sont irrationnels. Elle a décidé d'attaquer la décision portant sur le paiement de ces cautions jugées exagérées.

« Si ce n'est pas leur détention et leur humiliation qui intéressent le procureur qui peut supporter ça ? On fixe les cautions sur la base de l'article 247 du Code de Procédure Pénale. On verse la caution pour permettre au prévenu d'être sous la main de la justice. Mais si on fixe à 20 milliards GNF, 40 milliards GNF, est-ce que le procureur spécial est en train de se confondre à l'agent judiciaire de l'Etat ou bien c'est un recouvrement accéléré ? Nous sommes restés sur nos faims.

Nous avons demandé de ramener la caution à un montant raisonnable et supportable. Nous allons profiter de l'acte d'appel sans effet du procureur spécial pour pouvoir demander au juge de la chambre de contrôle de l’instruction de ramener la caution à un montant raisonnable selon la teneur de l'article 247 du Code de Procédure Pénale », ont annoncé les avocats de Dr Kassory Fofana, Dr. Mohamed Diané et Oyé Guilavogui.

Dossier à suivre…

Siba Engagé

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 623 06 56 23