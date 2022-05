Coup de théâtre : Aly Touré interjette appel, Kassory et cie restent en prison…

CONAKRY- C’est un rebondissement spectaculaire ! Bénéficiaires d’une liberté sous caution, ce jeudi 19 mai 2022, suite à une longue audition à la chambre d’instruction de la Crief, Kassory Fofana, Dr Mohamed Diané, Oyé Guilavogui, ne sortiront pas de la prison.

Et pour cause, selon nos informations, le procureur spécial près la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (Crief), n’est pas d’accord avec la décision du juge de la chambre de l’instruction. Aly Touré a interjeté appel. Le magistrat a confirmé l’information à notre rédaction, ce soir.

L’ancien premier ministre, Kassory Fofana, Dr Mohamed Diané et Oyé Guilavogui, resteront encore en détention.

Nous reviendrons !

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112