Crief, anciens dignitaires écroués, biens de l’Etat : Mory Condé met le pied dans le plat…

N’ZÉRÉKORÉ- En séjour dans la région forestière, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, s’est exprimé autour de plusieurs sujets qui polluent les débats en Guinée. Dépêché par le Mamady Doumbouya, Mory Condé a notamment abordé les chantiers phares engagé par les autorités de la transition. Devant les autorités administratives, régionale, préfectorale et communale, ce responsable du Gouvernement n’est pas passé par le dos de la cuillère. Explications.

"Je suis porteur du message du premier ministre Mohamed Béavogui et de son excellence Mamady Doumbouya, président de la transition. Depuis cette prise du pouvoir plusieurs actions ont été réalisées. En tant ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, il est nécessaire de venir échanger avec vous, régulièrement sur quelques avancées que nous avons connues et vous expliquer un certain nombre de point, liés surtout aux chantiers qui ont été engagés.

Quand je prends la région forestière, vous avez aujourd'hui une certaine disparité, en termes de développement socioéconomique, mais aussi vous avez des localités qui sont très loin, des administrateurs que vous êtes, mais aussi pour des questions de sécurité, pour nous permettre de déployer suffisamment d'unité de sécurité pour la protection des citoyens, il faut que nous ayons des ratios pour nous permettre de faire ce travail.

Le gouvernement s'est engagé dans ce sens avec l'ensemble des acteurs pour effectuer un recensement général de la population mais également à la suite de cela faire un recensement administratif à vocation d'état civil", a lancé à l'entame Mory Condé, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation.

Et de poursuivre : « A côté, il y a un autre travail qui a commencé. Ce travail, c'est la moralisation de la vie publique. Vous n'êtes pas sans savoir que les 11 ans de gouvernance d'Alpha Condé, les 24 années de règne de feu Général Lansana Conté ont été émaillée pas que de mauvaises choses seulement, il y a des progrès qui ont été réalisés mais aussi certains se sont permis à travers leur position, de se servir des biens de l'Etat, au lieu de servir l'Etat. Donc, dans le cadre de la moralisation de la vie publique, il faut montrer aux guinéens que désormais ces pratiques sont révolues.

Le CNRD a créé une cour spéciale. C'est la cour de répression des infractions financières. Cette cour n'est dirigée contre personnes. Elle est dirigée contre les personnes qui, de par leurs positions ont à moment donné décidé de spolier les biens de l'Etat, de dilapider les ressources de l'Etat au détriment des objectifs réels. Donc, depuis le démarrage des travaux de cette cour, plusieurs hauts commis de l'état, des directeurs, des ministres, des responsables de régies, des DAF dans les institutions de l'Etat, ont été à tour de rôle convoqués pour expliquer leur gestion. Certains ont été transférés devant cette cours et placé sous mandat de dépôt au niveau de la maison centrale de Conakry en attendant la fin de la procédure.

D'autres par contre, ont été libérés parce-que dans leurs gestions, il n'y a pas d'éléments avérés qui sont trouvés contre eux. Ces personnes-là ont été libérées. C'est pour dire que cette cour n'est pas là que pour arrêter les gens et les enfermer, mais cette cour est là pour faire la part des choses, l'état des lieux de la gestion passée. Non seulement afin de permettre aux guinéens se comprendre quelque soit votre position, demain, après-demain, vous serez amenés à rendre compte.

Également, nous qui sommes aujourd'hui au gouvernement, c'est une alerte pour nous de savoir que le temps que nous allons faire pendant cette transition, demain ou après-demain après cette transition, nous passerons devant cette cour de la même manière que les gens sont en train de passer aujourd'hui.

Comme pour dire c'est le moment de travailler pour l'Etat et non de se servir des biens de l'Etat. Donc plusieurs cadres aujourd'hui sont interpellés par cette cour, mais beaucoup y vont avec la manipulation en faisant croire que cette cour est là, pour faire taire Paul ou Pierre. Ce n'est nullement pas ça. L'objectif de cette Cour, vise à assurer une certaine moralisation de la vie publique », rassure le ministre.

Nous y reviendrons!

SAKOUVOGUI Paul Foromo

Correspondant régional d'Africaguinee.com

A Nzérékoré.

Tél : (00224) 628 80 17 43