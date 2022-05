Mariage Tamba et Oumou Hawa : Korbonya Baldé écroué à la maison centrale…

CONAKRY-Ibrahima Korbonya Baldé, militant du RPG arc-en-ciel, a été inculpé ce mardi 17 mai 2022 et placé sous mandat de dépôt à la maison centrale de Conakry, par le Doyen des Juges d'instruction du tribunal de première instance de Mafanco.

Il est accusé de menaces de mort, d'injures, de production, diffusion et mise à disposition d'autrui de données de nature à troubler l'ordre et la sécurité publics, divulgation de fausses informations, le tout, par le biais d'un système informatique et sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. Ces faits ont été commis au préjudice deTamba Zacharie Millimouno, Journaliste de rénom dont le mariage avec Oumou Hawa Bah, dévenue Esther après sa reconversion, a suscité une avalanche de réactions controversées.

M. Baldé avait été interpelé depuis ce week-end puis conduit à la DCPJ (direction centrale de la police judiciaire) où il a été auditionné puis mis en garde à vue. Ironie du sort, il avait projeté une marche ce jour même mardi 17 mai 2022, contre l'union entre Tamba et Esther.

Ce jeune communicant de l’ancien parti au pouvoir qui avait même lancé un « mouvement pour la défense de nos valeurs MODV », passera sa première nuit en prison. Il rejoint un autre jeune de son « espèce » connu sur les réseaux sociaux pendant le régime d’Alpha Condé pour ses prises de position controversées.

Un certain Ousmane Gneloy Diallo, qui s’était proclamé ministre de la Défense d’Alpha Condé sur facebook. Il réjoint également d’autres caciques du régime déchu qu’il défendait hier avec arrogance.

Siba Guilavogui

Pour Africaguinee.com