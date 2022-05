La notabilité de Labé écrit au colonel Doumbouya : "Il faut suspendre l'opération de récupération des biens de l'Etat…"

Que l'opération de récupération des biens de l'Etat soit suspendue jusqu'à ce qu'il y ait des stratégies efficaces et efficientes de gestion résultant d'un vrai programme bien pense de développement des infrastructures et du logement en cohérence avec les priorités nationales et les objectifs de développement durable,

Que la démarche soit inclusive et guidée uniquement par les lois de la République et qu'elle soit d'une impartialité absolue en n'ignorant pas les responsables de l'Etat impliqués et pour cela, seule la justice devra être la boussole,

Qu'il soit mis en place une commission composée des personnes impartiales ayant une connaissance historique du patrimoine bâti et non bâti de la République et ayant de l'expertise avérée,

Que la démarche soit menée avec tact et minutie et ce, dans un élan de réconciliation nationale,