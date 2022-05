Gestion des déchets ménagers : Enabel « Sanita Villes Propres » remet du matériel de sensibilisation à la commune de Ratoma

CONAKRY- L’Agence Belge de Développement Enabel a procédé ce mardi 17 mai 2022, à une remise d’une importante quantité de matériels aux autorités de la mairie de Ratoma.

La remise de ces kits s’inscrit dans le cadre de la campagne de sensibilisation « Mon quartier propre », une initiative du projet « sanita villes propres » mis en œuvre par l'agence Belge de développement Enabel et financé par l’Union Européenne. Cette action qui s’étendra au niveau des cinq (5) communes de Conakry, vise à appuyer les comités mis en place et les ONG bénévoles pour la sensibilisation des populations dans la gestion de leurs déchets ménagers.

La cérémonie a eu lieu ce mardi 17 mai 2022, dans les locaux de la commune en présence du maire Alpha Oumar Sacko, ses adjoints et la délégation de Enabel Guinée, conduite par monsieur Olivier Choinoine, responsable manager du projet sanita villes propres.

Ce matériel de sensibilisation est composé des boites à image, -conçues par rapport à toutes les thématiques liées à la gestion des déchets pour accompagner les populations dans le cadre d’un changement de comportement-, des mégaphones, des sonos mobiles autonomes, des gilets et des tentes pour mieux sécuriser le matériel pendant plusieurs saisons.

Grâce à Sanita, on sent une amélioration

« A travers ses différentes activités, notamment dans le domaine de la gestion des déchets, il faut se féliciter car il y a une amélioration. Aujourd’hui, le programme Sanita d’Enabel avec l’accompagnement de l’Union Européenne accompagne l’ensemble des communes de Conakry plus la commune urbaine de Kindia dans le cadre de cette gestion des déchets avec la collaboration de l’ANSP (agence nationale de la salubrité publique). On voit vraiment une amélioration dans la gestion des déchets de ces communes et on continue à les accompagner dans ce sens pour que les populations puissent changer de comportement », a expliqué Mamadou Maliah Bah, responsable sensibilisation des populations SANITA VILLES PROPRES.

Le maire de Ratoma s'est réjoui de ce don de matériel et a promis que ces kits seront judicieusement utilisés dans le cadre de la sensibilisation des populations sur la gestion des déchets.

Enabel nous a montré la voie à suivre

"Pour moi, c'est un sentiment de joie. Pour qui connaît l'acuité du problème de l'assainissement, de salubrité, ce geste me soulage à plus d’un titre. Quand Sanita villes propres fait tous ces efforts, nous ne pourrons qu'être contents. C’est une façon de nous montrer la voie à suivre. C'est vrai il y aura des sanctions qui vont suivre, mais il faut d'abord privilégier la sensibilisation. Avec ces kits que nous venons de recevoir, nous continuerons la sensibilisation que nous avons déjà entamé avec le gouvernorat. C'est des outils très précieux qui vont nous aider à développer les clubs de subtilité qui existent dans nos différents quartiers de Ratoma. Nous remercions Sanita Villes Propres et tous les acteurs qui ont œuvré pour la réalisation de cet acte très significatif. Nous allons prendre soin de ce matériel qui a été mis à notre disposition et surtout l'utiliser de façon rationnelle", a déclaré le maire Alpha Oumar Sacko.

De son côté, M.Olivier Choinoine, responsable du programme manager Sanita Villes Propres a rappelé que depuis trois ans et demie, Enabel œuvre dans plusieurs domaines d'activités pour le développement de la République de Guinée. Notamment dans la réalisation du projet Sanita Villes Propres.

"Nous travaillons en amont de la filière de la gestion des déchets, la voirie et le drainage. C’est-à-dire des ménages jusqu'à la zone de transit et de tri qui permet de rassembler les déchets pour pouvoir les envoyer de manière adéquate au niveau d'une décharge" a-t-il souligné.

Enabel Sanita Villes Propres appuie aussi les PME impliqués dans la gestion des déchets à travers la mise en place d'un service technique de gestion de déchets au niveau des cinq communes de Conakry et celle de Kindia. La remise de ces kits de sensibilisation est la première d’une série. Car après Ratoma, la même activité sera réalisée dans toutes les autres communes de Conakry.

« Nous sommes ici dans une étape qui est très importante. Elle consiste à la mise à échelle de tout ce qui est sensibilisation au niveau de la population dans la gestion des déchets. Durant toute cette semaine, ça va être la diffusion et la mise à disposition des matériels dans toutes les communes. Nous exhortons toutes les forces vives, les organisations de sensibilisation à venir recevoir les kits de sensibilisation pour pouvoir les employer et remettre après à la commune afin d'arriver à cette sensibilisation complète", a lancé le responsable du programme manager Sanita villes propres.

Lancé en République de Guinée depuis juin 2018, le projet Sanita Villes Propres est financé à hauteur de 35 millions d'euros. Il est mis en œuvre par l'agence Belge de développement Enabel.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 655 311 114