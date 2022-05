Crimes de sang : Charles Wright passe à la vitesse supérieure…

CONAKRY-Le Procureur Général près la Cour d’Appel de Conakry, vient de passer à la vitesse supérieure dans l’enquête ouverte contre Alpha Condé et 26 dignitaires de son régime, accusés de crime de sang. Charles Alphonse Wright a nommé ce mardi 17 mai 2022, des officiers de police judiciaire de la gendarmerie pour mener les enquêtes. Ils sont en tout, seize officiers à avoir été nommés.

La note du magistrat, consultée par Africaguinee.com a été transmise au procureur de la république près le tribunal de première instance de Dixinn, qui a ouvert le 06 mai dernier une information judiciaire contre l’ancien président, son ex premier ministre Kassory Fofana et autres pour des faits de -meurtre, assassinat, complicité de meurtre et d’assassinat, homicide involontaire, coups et blessures volontaires, arrestation, enlèvement, séquestration, torture, destructions et dégradations de biens publics et privés, pillages, vols, agressions sexuelles, et viol- commis lors du double scrutin du 22 mars 2020 et jours suivants et à l’occasion du scrutin présidentiel d’octobre de la même année.

« Je viens par la présente, vous transmettre la liste des officiers de police judiciaire de la gendarmerie et de la police désignés comme membres du pool des enquêteurs pour les crimes de sang conformément aux instructions, aux fins de poursuite judiciaire par voie de dénonciation contre les nommés Alpha CONDE et autres », a mentionné M. Wright. Africaguinee.com vous propose ci-dessous la liste.

GENDARMERIE NATIONALE DIRECTION CENTRALE DES INVESTIGATIONS JUDICIAIRES

1/-Lieutenant-Colonel Moussa SANGARE

2/- Commandant Sékou Oumar CONDE

3/-Sous-Lieutenant Mamadouno JOACHIM

4/-Sous-Lieutenant Aboubacar KEITA

5/-Sous-Lieutenant Aboubacar Sidiki SYLLA

UNITE CENTRALE DE LA POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE

6/-Sous-Lieutenant Jean Faya TINKIANO

BRIGADE DE PROTECTION DES PERSONNES VULNERABLES

7/-Sous-Lieutenant Sékou 2 CAMARA

BRIGADE DE RECHERCHE DE KIPE

8/-Commandant Kadiatou Goulo DIALLO

POLICE NATIONALE : DIRECTION CENTRALE DE POLICE JUDICIAIRE

9/- Séraphin HABA, commissaire divisionnaire de police, directeur adjoint de la police judiciaire

10/- Mohamed 3 CAMARA, commissaire de police (officier de police judiciaire)

11/-Moussa Moise TOURE, commissaire de police en service au BCN Interpol (officier de police judiciaire)

12/-Gilbert CAMARA, commissaire de police (officier de police judiciaire)

13/-Alpha Mamadou BALDE, commissaire de police (officier de police judiciaire)

DIRECTION DE LA POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE :

14/-Mohamed N’DIAYE, commissaire divisionnaire de police

DIRECTION GENERALE (OPROGEM) :

15/-Marie GOMEZ, commissaire de police.

DIRECTION CENTRALE DE LA POLICE DE L'AIR ET DES FRONTIERES

16/-Abdoulaye CONDE, Commissaire divisionnaire de police en service au commissariat spécial de police de l'aéroport internationale Ahmed Sékou TOURE.

A suivre…

Siba Guilavogui

Pour Africaguinee.com