A quand le retour de Cellou en Guinée ? Une mise au point de taille...

CONAKRY-Le leader de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) séjournent à l’étranger depuis maintenant plusieurs semaines. A quand son retour ? Alors que certains commencent à évoquer un « exil » forcé Dr. Fodé Oussou Fofana, interrogé par Africaguinee.com a fait une mise au point.

« Nos militants n’ont aucune inquiétude sur l’absence du président Cellou Dalein en Guinée. Tout simplement parce qu’ils connaissent son programme et ce qu’il est en train de faire. Nous échangeons régulièrement et nos militants sont au courant. Le problème, ce sont les gens qui le condamnent avant même qu’il ne soit là. Ce sont ces mêmes personnes qui disent : dès qu’il arrive il ira en prison », explique le vice-président de l’UFDG.

Dr Fodé Oussou Fofana soutient que le seul espoir pour certains leaders de partis politiques, c’est de voir Cellou éliminé des prochaines joutes électorales. Il affirme l’ancien premier ministre est toujours en mission du parti que d’ailleurs son retour, c’est pour bientôt.

« Le président Cellou Dalein se porte à merveille et il est en mission du parti. Il est officiellement sorti du pays pour aller à la Mecque faire sa Oumra et actuellement il est en mission du parti. Le jour de son retour tout le monde sera informé et ce sera pour bientôt. Ceux qui s’agitent savent que si le président Cellou existe, ils n’ont aucune chance d’être président en Guinée », martèle M. Fofana.

Depuis qu’on parle de ce dossier, le président Cellou Dalein n’a jamais été audité, relève Dr Fodé Oussou Fofana. « Celui qui le connait très bien c’est Mamadou Sylla et je lui souhaite longue vie. Cellou n’a jamais été ministre des finances ni patron de la privatisation. Il a tout simplement été ministre des transports de ce pays. Celui qui l’a acheté et témoin oculaire s’appelle bien entendu Mamadou Sylla. Il sait à qui il l’a acheté. Je crois que s’il y a un dossier dans lequel le président Cellou est blanc comme neige et un dossier dans lequel personne au monde ne peut le confondre c’est bien le dossier Air Guinée ».

