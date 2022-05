Entrepreneuriat féminin : Ecobank et la Bourse de Sous-Traitance et de Partenariats présentent le programme Ellever...

CONAKRY- Avec l'appui de l’IFC (Société Financière Internationale) du Groupe de la Banque Mondiale et AFI (Africa Fragility Initiative), la Bourse de Sous-Traitance et de Partenariats (BSTP) et Ecobank Guinée ont organisé ce lundi 16 mai 2022, un atelier axé sur le programme « Ellever ».

"Femmes entrepreneures : Quelles solutions pour vous ?", c’est sur ce thème que cet atelier a été organisé dans un réceptif hôtelier de la place. Il entre dans le cadre de la promotion du contenu local et de l'amélioration de l'accès au financement des entreprises détenues et ou dirigées par des femmes.

Le programme Ellever de financement d'ECOBANK est spécialement conçu pour répondre aux besoins financiers des femmes entrepreneures d'Afrique subsaharienne en leur facilitant l'accès au fonds de roulement, au prêt à terme à des taux préférentiels pour la croissance et le développement de leurs entreprises. En Guinée, le programme Ellever a été lancé il y a plus d'un an avec une enveloppe de 7. 500 000 USD.

"La femme guinéenne est brave et battante. Je réaffirme l'engagement de mon département à accompagner la mise en œuvre de ce programme à travers l'identification des structures de femmes de notre pays pour que le maximum de femmes entrepreneures et de groupements puissent en bénéficier. Le programme Ellever est spécialement conçu pour répondre aux besoins financiers des femmes entrepreneures. C'est pourquoi je vous exhorte à y adhérer en vous enregistrant à la Bourse de Sous-traitance et de Partenariats et en travaillant avec Ecobank", a lancé la Ministre de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, Aicha Nanette Conté.

Selon le représentant résident d'IFC (Société Financière Internationale) en Guinée, son institution appuie le pays dans l'adoption des réformes en faveur des améliorations du climat des affaires, du renforcement des capacités de l'accès au financement des micro et PMEs.

"L'IFC a un portefeuille de plus de 2 milliards de dollars en Guinée. L'émancipation économique des femmes est un enjeu de développement vital tout en étant un impératif économique. Faciliter l'accès des femmes aux capitaux et aux marchés contribue à la création de la chaine de valeur ainsi qu'au bien-être des familles et de la nation toute entière. La Société Financière Internationale du groupe de la Banque Mondiale réaffirme sa volonté à œuvrer pour le développement du secteur privé et particulièrement à l'amplification de la dynamique entrepreneuriat féminin en Guinée, vecteur de croissance économique endogène et durable", a expliqué Roland Yameogo.

La mise en œuvre de cette collaboration entre Ecobank et la BSTP avec l'appui technique et financier d'IFC et d'AFI, permettra entre autres de :

Présenter, diffuser davantage les informations sur les opportunités de financement du programme Ellever, son objectif, ses critères d'éligibilité et son mécanisme de décaissement en faveur des femmes,

Soutenir les membres fournisseurs de la BSTP dans la soumission de leur dossier de demande de financement dans le cadre dudit programme,

Concevoir et mettre en œuvre des programmes de renforcement de capacités pour les femmes entrepreneures dans le but de les aider à remplir les critères de participation,

Faciliter le décaissement des fonds destinés aux femmes d'une part et d'accroitre leurs accès aux opportunités de sous-traitance dans la chaine de valeur minières, d'autre part,

Accroitre l'accès au financement et au marché aux femmes.

"Ellever est un programme de financement principalement destiné aux financements des femmes entrepreneures. En plus du volet financement mis à disposition par Ecobank, certains Sociétés minières ont accepté d'accompagner la BSTP sur le volet accès aux marchés des femmes entrepreneures qui bénéficieront des financements de ce programme. C’est le cas de la société minière de Boké (SMB) Guinea Alumina Corporation (GAC) et Dynamics Mining. Pour soutenir le tout, la BSTP concevra et mettra en œuvre avec l'appui technique des partenaires que j'ai mentionné plus haut des programmes de soutien et de renforcement de capacités destinés aux femmes candidates du programme", a détaillé le Directeur de la Bourse de Sous-Traitance et de Partenariats, Djibril Sanoh.

Pourquoi Eveller par Ecobank ?

Le Directeur Général d'Ecobank Guinée a dans sa prise de parole expliqué que l'un des objectifs fondamentaux du groupe Ecobank est de contribuer au développement économique et social du continent africain. Selon lui, l’atteinte de ces objectifs passe par l'accès au financement des femmes entrepreneures et des entreprises orientées sur les femmes.

"Ellever par Ecobank répondra aux besoins urgents et essentiels des entreprises dirigées par des femmes et ou orientées pour les femmes. Ellever offre une gamme de solutions visant à aider les entreprises féminines à réussir. Ecobank a alloué à ce programme une enveloppe de 13 millions de dollars, il y a également des financements à coût réduit nécessitant peu de garantie. Notre objectif est de donner aux femmes des moyens de diriger avec succès des entreprises, un impératif pour la prospérité socio-économique de la Guinée", a expliqué Diawadou Bah.

Plus de 150 femmes entrepreneures, membres de la BSTP ont participé à cet atelier Ellever. Le but est de mieux comprendre le programme Ecobank et les schémas de collaboration BSTP-ECOBANK pour le financement des PME et l’accès aux marchés. Des sociétés minières membres de la BSTP comme GAC, SMB, Dynamic Mining ont également pris part à cette rencontre et ont partagé leurs expériences et discuté avec les PME afin que celles-ci puissent respecter au mieux les exigences attendues.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 666 134 023