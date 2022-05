Tchad : "La France installe des dictateurs sur notre tête…qu’elle dégage !"

Au Tchad, la France est accusée de soutenir la junte militaire au pouvoir. Samedi 14 mai 2022, des centaines de personnes, qui répondaient à l’appel de la plateforme d'opposition de la société civile Wakit Tamma, ont manifesté à N'Djamena, la capitale contre la présence française dans ce pays dirigé par des militaires depuis la mort il y a un an d’Idriss Déby Itno, tué au front.

"La France, dégage !", "Non à la colonisation", ont notamment scandé les manifestants, selon l’AFP. Signe de leur ras-le-bol contre la France, certains e des manifestants ont brûlé des drapeaux de l'ancienne puissance coloniale. Une dizaine de policiers ont été blessés dans cette manifestation pourtant autorisée par les autorités de N’Djamena.

Malgré le déploiement d’un important dispositif policier entourait le cortège des actes de vandalisme ont eu lieu. Des biens appartenant à des entreprises Français ont essuyé le courroux de certains protestataires.

Plusieurs élèves et collégiens ont grossi les rangs des manifestants, en scandant des slogans hostiles. "Je manifeste parce que la France veut encore nous imposer le système Deby", a lancé un jeune lycéen, bandeau blanc sur la tête.

"Si nous continuons à souffrir aujourd'hui depuis l'indépendance, c'est par la faute de la France qui nous empêche d'être réellement indépendants", a renchéri Idriss Moussa, un enseignant arabophone.

"Nous nous réjouissons que les Tchadiens prennent de plus en plus conscience de notre lutte et nous rejoignent", a indiqué à l'AFP Max Loalngar, coordinateur de la plateforme Wakit Tamma. "La France installe des dictateurs sur notre tête. Nous demandons juste que notre peuple soit respecté".

Dans la soirée, le ministre de la communication Abderaman Koulamallah a exprimé la reconnaissance du Gouvernement tchadien à la communauté internationale et aux pays amis, notamment à la France, pour leur soutien constant au peuple tchadien.

Avec AFP