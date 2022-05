Kankan : Remise des satisfécits aux bénéficiaires et lauréats du projet de formation à l’Esprit d’Entreprise et Financement de Microprojets

KANKAN-Le Fonds National pour l'Insertion des Jeunes (FONIJ) a procédé, ce samedi 14 mai 2022, à la remise des satisfécits aux 40 jeunes femmes et hommes bénéficiaires du "projet de formation à l’Esprit d’Entreprise et Financement de Microprojets" ainsi qu'à la remise des chèques aux 15 lauréats dudit projet. Présidée par le Secrétaire Général du Ministère de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Bill KABA, la cérémonie de remise, a eu lieu à la maison des jeunes de Kankan.

En plus de La Directrice générale du FONIJ Mariama Ciré Baldé, l’évènement a connu la présence du Gouverneur de la Région Administrative de Kankan, les Préfets, Maires et Représentants des autorités administratives et politiques de Kankan, Kouroussa, Siguiri, Mandiana et Kérouané et les Directeurs Préfectoraux de la Jeunesse, des Sports et des arts.

Ce projet a permis pour un premier temps à 40 jeunes femmes et garçons d'être outillés à l’Esprit d’Entreprise et Financement de Microprojets. Et conformément aux principes, les 15 meilleurs projets qui ont rempli les critères d'éligibilité ont été retenus à l'issue d'une sélection rigoureuse.

Ces lauréats vont bénéficier d'un accompagnement financier dans la réalisation de leurs projets. Des montants qu'ils vont rembourser à travers la réalisation de leurs projets.

A cette occasion, Mme la directrice générale du fonds national pour l'Insertion jeunes (FONIJ) a tout d'abord remercié l'ensemble des autorités de la région administrative de Kankan pour tout leur soutien apporté durant la réalisation de ce projet. Mariama Baldé a ensuite rappelé que « le projet de formation à l’Esprit d’Entreprise et Financement de Microprojets » est une activité que le Fonds National pour l’insertion des Jeunes (FONIJ) organise chaque année dans les différentes régions administrative du pays. Son objectif est de favoriser l’insertion socioéconomique et professionnelle des jeunes par le biais de l’entrepreneuriat et leur participation au processus de développement économique du pays.

Ainsi dira-t-elle, "la participation des jeunes à l’essor national de développement socioéconomique de notre chère Guinée, passe par le soutien et le financement des projets de développement présentés par vous jeunes promoteurs".

"C’est pourquoi, le FONIJ a initié une stratégie de promotion et d’accompagnement à travers ce projet qui a permis au prime à bord d’identifier et d’offrir une formation initiale à l’esprit d’entreprise à 40 jeunes femmes et garçons. Ensuite une évaluation a été organisée aboutissant à la sélection de quinze (15) meilleurs projets dont les promoteurs ont bénéficié d’une formation intensive sur l’élaboration des outils de création et de gestion d’entreprise.

De même, ce projet constitue pour vous jeunes une opportunité de faire connaitre vos entreprises, mais aussi de bénéficier d’un accompagnement financier permettant l’amorçage ou croissance de vos entreprises", a-t-elle déclaré.

De son côté, Mohamed Bill KABA, le secrétaire général du ministère de la jeunesse et des Sports a ajouté que la promotion des jeunes entrepreneurs guinéens est une préoccupation exprimée par les plus hautes autorités de l’État. Le ministère de la Jeunesse et des Sports a donc été chargé de dénicher les talents, de les accompagner dans leur volonté d’entreprendre.

Pour lui, ces importants investissements dans la formation des jeunes promoteurs doivent dans un proche avenir, permettre à la Guinée de bénéficier de l’émergence des startups. Il s’agit d’un défi commun à l’ensemble des jeunes de Guinée.

"Chers Jeunes, notre pays est fier du génie créateur des entrepreneurs qui ont fait leurs preuves. Nous souhaitons que vous vous inspiriez de ces succès pour bâtir vos propres empires, et susciter autour de vous de nouvelles innovations.

Aux quinze (15) lauréats qui doivent bénéficier de l’accompagnement financier du Fonds National pour l’Insertion des Jeunes (FONIJ, j’en appelle à votre sérieux et votre sens de responsabilité car, c’est maintenant que le plus dur commence pour vous, car c’est à cette étape que les connaissances reçues doivent vous servir à créer et à rendre opérationnel vos différentes entreprises afin de rembourser dans les délais requis les crédits contractés auprès du FONIJ" a-t-il conseillé.

Aux autres candidats qui n’ont pas été sélectionnés au cours de cette étape, monsieur Kaba leur a souhaité beaucoup de courage et de persévérance tout en espérant qu'ils ont gagné quelque chose pendant ces jours de formation.

Le porte-parole des jeunes bénéficiaires de ce projet et les 15 lauréats a tout d'abord remercié Madame la Directrice Générale du Fonds National pour l'insertion des Jeunes FONIJ pour l'effort et l'amour qu'elle a pour la formation et le financement des Activités Génératrice de Revenu (AGR) pour les jeunes entrepreneurs, artisans du développement de notre nation.

Il a ensuite remercié leurs coaches facilitateurs-formateurs en l'occurrence Monsieur Cheick KEITA en Or et Monsieur Tamba Michel TOLNO, qui ont été pour eux entrepreneurs pendant ces nombreux jours de formation, durant lesquels ils ont été des animateurs avérés, perspicaces, compétents avec une pédagogie participative.

"Nous jeunes entrepreneurs de la Région administrative de Kankan vous rassurons de notre détermination à œuvrer selon vos visions pour le changement positif de notre Pays et particulièrement la Région. Partant, nous jeunes bénéficiaires de cet appui, nous-nous engageons à mériter la confiance qui a été placée en nous à l'effet de rembourser les crédits qui nous seront alloués pour la mise en route de nos différents projets de développement" s'est engagé Sory 1 Camara, l'un des 15 lauréats du projet.

Sur place, le responsable communication du FONIJ, M. Issa a énuméré aux 15 jeunes entrepreneurs lauréats les conditions à remplir pour être en possession de leur financement.

Il faut noter que ce projet a été lancé le 26 avril 2022 au compte des préfectures de Kankan, Kouroussa; Siguiri; Mandiana et Kérouané.

