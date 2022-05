Guinée : Kassory, Diané et Oyé bientôt devant les juges de la Crief…

CONAKRY-En prison depuis le 06 avril dernier, Kassory Fofana, Dr Mohamed Diané et Oyé Guilavogui, respectivement -ancien premier ministre, ex ministres de la Défense et de l’Environnement-,vont bientôt comparaître devant les juges de la chambre d’instruction de la Crief (Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières).

La grève des gardes pénitentiaires qui empêchaient leur comparution devant la Crief a été levée ce vendredi 13 mai. Désormais, rien n’empêche officiellement leur comparution devant la chambre de l’instruction de cette juridiction spéciale. Leurs avocats ont hâte de voir la date fixée.

« Ils ont trop duré en prison. Nous avons hâte de voir la date de leur comparution fixée. Dès demain, nous nous y attèlerons pour obtenir cette audience », a confié à Africaguinee.com, un des avocats de ces anciens ministres du régime déchu.

Accusés de détournement présumé de deniers publics, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux, Kassory Fofana et compagnie ont déjà perdu une première bataille devant la Crief le 26 avril dernier. Cette juridiction spéciale en charge de juger les crimes économiques a rejeté le référé pénal par lequel ils demandaient une « mise en liberté ».

A suivre…

Africaguinee.com