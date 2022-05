Dakar : La CEA présente son rapport économique sur l’Afrique…

DAKAR, le 15 mai 2022- La Commission Economique pour l’Afrique a présenté ce samedi 14 mai 2022 son rapport annuel 2021. Cette présentation qui a eu lieu en marge des travaux de la 54ème session de la conférence des ministres africains chargés des finances, de la planification et du développement économique qui se tient dans la capitale sénégalaise depuis le 11 mai dernier.

Le rapport qui parle de la « lutte contre la pauvreté et la vulnérabilité en Afrique pendant la pandémie de Covid-19 » a été présenté par Dr Henan Morsy, vice-présidente de la Commission Economique pour l’Afrique devant des représentants d’institutions internationales et des Hommes de médias.

Composé de six chapitres, le rapport économique sur l’Afrique renseigne notamment sur les tendances économiques et sociales pendant la pandémie de la covid-19, mais aussi des conséquences et la riposte qui a menée par les Etats africains. L’amélioration de la gestion des risques et le renforcement de la résilience ont également été évoqués par la CEA dans son rapport. L’institution onusienne y a également fait une série de recommandations pour les différents Etats du continent africain.

La pandémie de la COVID-19 a eu de lourdes conséquences sur le continent africain. Le rapport de la CEA mentionne qu’environ 55 millions de personnes ont basculé dans une situation d'extrême pauvreté en 2020 en annulant plus de vingt années de progrès. Le marché du travail a été bouleversé avec pour conséquence directe de nombreuses pertes d’emploi. Les femmes sont plus à risque notamment en Afrique du sud.

Le rapport de la CEA recommande la fourniture d’une assistance sociale aux personnes vulnérables, la promotion de l’emploi pour les jeunes et l’adoption d’une protection sociale ciblée. Pour juguler la crise sanitaire la Commission Economique pour l’Afrique préconise aussi la production des vaccins contre la COVID-19 ; et la modernisation des infrastructures de santé.

Pour accéder au rapport, merci de cliquer sur ce lien https://www.era-report.org/fr

Africaguinee.com