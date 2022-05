Mariage de Tamba et Oumou : Interpelé, Korbonya Baldé en audition à la DPJ…

CONAKRY-Le mariage « controversé » entre Tamba Zacharie Milimouno et de Oumou Hawa Baldé continue de faire parler de lui. Cette fois-ci, il prend une nouvelle dimension. Judiciaire.

La justice a ouvert une enquête visant Korbonya Baldé ancien jeune communicant du RPG arc-en-ciel, Mamadou Samba Barry et plusieurs autres personnes.

Suite à une saisine pour enquête du parquet du tribunal de première instance de Mafanco, Korbonya Baldé a été interpelé. Il est en audition en ce moment même à la Direction Centrale de la Police Judicaire (DCPJ). L’information a été confirmée à Africaguinee.com par une source proche de la DPJ.

Il est accusé de menaces de mort, injures, production, diffusion, et mise à disposition d’autrui de données de nature à troubler l’ordre et la sécurité publics, divulgation de fausses information le tout par le bais d’un système informatique et sur les réseaux sociaux notamment facebook, au détriment de Tamba Zacharie Milimouno.

Suite au mariage de notre confrère avec mademoiselle Oumou Hawa Baldé, rebaptisée Esther suite à sa reconversion au christianisme, Korbonya Baldé opposé à cette union, a lancé un « mouvement pour la défense de nos valeurs MODV ». Il a même projeté une marche le 17 mai prochain.

A suivre...

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com