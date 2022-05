Des émissaires de Macon à Conakry : La Guinée sollicite l’expertise de la France pour l’organisation des élections…

CONAKRY-Des émissaires d’Emmanuel Macron sont en séjour à Conakry. Conduite par Christophe BIGOT, Directeur Afrique et Océan Indien du Ministère français des Affaires Étrangères, la délégation s’est entretenue vendredi 13 mai 2022 avec Dr Morissanda KOUYATÉ, Ministre guinéen des Affaires Étrangères, de la Coopération Internationale, de l'Intégration Africaine et des Guinéens de l'Etranger.

Selon nos informations, lors de cet échange, le chef de la diplomatie guinéenne a sollicité l’appui de Paris pour l’organisation des futures élections. Ces délégués du Gouvernement français sont à Conakry pour faire le point sur l'évolution de la transition et voir en même temps dans quelle mesure la France pourra accompagner la Guinée dans cette période transitoire.

« Il y a un certain nombre d’élections qui sont prévues. La Guinée a demandé qu’il puisse y avoir des experts. Je pense que c’est utile sur ces questions de pouvoir apporter une expertise objective, indépendante qui permette de tenir les scrutins dans les délais », a déclaré M. BIGOT.

L’arrivée de cette mission à Conakry intervient alors que le climat social et politique s’est drastiquement dégradé entre la junte au pouvoir et une partie importante de la classe politique. Mamadi Doumbouya et le CNRD ont interdit les manifestations de rue, vendredi 13 mai 2022, sur toute l’étendue du territoire, ce jusqu’aux périodes des campagnes électorales.

A suivre…

Africaguinee.com